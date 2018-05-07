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07.05.2018

Женская одежда-2018: модные тенденции

Российская Федерация, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В женской одежде сезона 2018 законодателями моды выделено несколько направляющих тенденций. Например, актуальными являются комбинезоны, сарафаны, платья, рубашки и брюки из денима. Это плотная ткань саржевого переплетения, которую использовали для изготовления первых классических джинсов. Названные виды одежды из денима модно комбинировать, причем цвет изделий может быть как одинаковым, так и разным. На «гребне» в этом году синий цвет денима, голубой, серый, черный. Весной этого года в одежде модные цвета – лавандовый и фиолетовый. Актуальны на материалах изделий крупные и мелкие принты цветов.

Очень модны платья из трикотажа. Причем декор в них должен быть минимальный, а силуэт интересный, но при этом лаконичный.

Для теплых дней отлично подойдут платья из шифона (отличный выбор шифоновых изделий можно найти здесь: http://odevalo4ka.ru/categories/shifonovye-platya/). Для шифоновых платьев в этом сезоне актуальны воланы, рюши, пышные рукава с манжетами, рукава-фонарики. Юбки обещают быть модными гофрированные и плиссированные.

Еще модными в нынешнем сезоне являются платья-рубашки и платья свободного кроя, которые не сковывают движения и поэтому при носке очень комфортны.

Актуальны водолазки, а также платья-водолазки. Причем, носить такую одежду смогут не только обладательницы стройных фигур, так как модели предлагаются и не облегающего кроя.

Модно в готовом образе акцентировать внимание на талии. Преобладают пояса средней и ширины и достаточно массивные. Актуальны заметные пряжки, есть варианты поясов, где пряжек не одна, а две или три, все они размещены через небольшое расстояние впереди.

Для брюк этого сезона характерны манжеты. Длина у летних моделей – по щиколотку. Дизайнерами даны варианты, не облегающие силуэт, а свободные, позволяющие некоторым дамам удачно скрыть лишнее.

В моде колготки ярких расцветок с одеждой нейтральных тонов. Колготки могут быть и плотными, и прозрачными. Они хорошо «обещают» смотреться с удлиненными футболками и туниками, а также с платьями.

Из материалов ожидается, что высокий взлет произойдет у бархата. Модными из него будут платья, юбки, сарафаны, блейзеры и т.д.

Из отделки весьма актуально кружево, которое украшает платья, блузы, шорты и юбки. Причем, не массивные варианты ажурной вязки, а выполненные тонкими нитями, придающие одежде легкость и невесомость.

В целом мода диктует пробовать богатый декор: бисер, вышивка, стразы, перья. Также актуальны в этом сезоне массивные аксессуары: очки, ремни, шарфы, сумки или браслеты.

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