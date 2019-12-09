Жертвам летнего наводнения в Иркутской области помогут овощами

Иркутская область, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Команда «Молодёжки ОНФ» планируют помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от летнего наводнения, овощами – картофелем, луком и морковью. Помощь будет адресной, сообщает пресс-служба ОНФ.

Овощи раздадут малоимущим жителям посёлков и деревень, одиноким пенсионерам и инвалидам. Так, 8 и 9 декабря «Молодежка ОНФ» поможет жителям Тайшетского района. С 10 по 12 декабря овощи будут развозить по адресам в населенных пунктах Тулунского района. С 13 по 15 декабря – в Нижнеудинском районе.

Напомним, за две предыдущие недели группы «Молодёжки ОНФ» заготовили 700 кубометров дров для нуждающихся. Также была организована работа нескольких мобильных юридических бригад, которые консультировали жителей по вопросам имущественных прав, получению выплат и компенсаций, а также другим темам правовой защиты.