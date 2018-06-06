Жигаловскую районную больницу возглавил новый главврач

Жигаловский район, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Главным врачом Жигаловской районной больницы назначен Александр Тарасов. Его выбрали по результатам конкурсной аттестационной комиссии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, за кресло главврача боролись три руководящих сотрудника учреждения. Они представили программы по развитию больницы. Итоги подвели 28 мая 2018 года.

Уроженец Жигалово Александр Тарасов окончил Иркутский государственный медицинский университет, ординатуру Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования. Вся трудовая деятельность Александра Тарасова связана с Жигаловской районной больницей.

Жигаловская районная больница расположена в 34-х деревянных зданиях общей площадью 4,7 тысяч кв. метров со средним износом 52,6%. Медицинская помощь оказывается в 23-х зданиях общей площадью 3,4 тысяч кв. метров, которые были построены в 1918-1998 годах. В настоящее время их износ составляет 60%.

Районная больница в поселке Жигалово размещена в 15-ти зданиях. Медицинская помощь оказывается в семи зданиях: пять из них приспособленные, два – типовые. Общая площадь этих помещений составляет 2,3 тысяч кв. метров, средний износ – 59%.

Поликлиника располагается в двухэтажном здании, остальные здания одноэтажные. В шести зданиях отопление и холодное водоснабжение обеспечивается от муниципальной котельной. В здании поликлиники и морга отопление электрическое, холодная вода подается из скважины. Во всех зданиях для обеспечения горячей водой установлены водонагреватели.

Знаменская участковая больница оказывает медицинскую помощь в двух зданиях – в стационаре 1956 года постройки и амбулатории 1977 года постройки. Общая площадь помещений составляет 356,4 кв.м., их средний износ составляет 64%. Здания деревянные одноэтажные с автономным отоплением и водоснабжением. 14 фельдшерско-акушерских пунктов расположены в зданиях 1918-1998 годах постройки, общей площадью 822,6 кв.метров со средним износом 60%. В 11-ти зданиях отопление печное, в селе Дальняя Закора – от муниципальной котельной, в деревне Пономарева и в селе Усть-Илга – от электробатареи. В 10 зданиях холодная вода привозная, в четырех используется вода из скважины.

Уже имеется проектная документация на капитальный ремонт с положительным заключением государственной экспертизы на общую сумму 329,8 тысяч рублей для проведения выборочного капитального ремонта в зданиях в селах Тимошино, Дальняя Закора, Нижняя Слобода, Качень. Деньги на это планируется выделить в 2019 году.

Также новому главному врачу поставлена задача разработать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу для ремонта педиатрического стационара и хирургического отделения. Завершить капитальный ремонт планируется в 2019-2020 годах. Также в Жигаловской районной больнице планируется строительство семи ФАПов.