Житель Тайшета предстанет перед судом за уклонение от службы в армии

Тайшет, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Тайшета.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»).

По версии следствия, он неоднократно лично под роспись получал повестки о явке для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии в призывной пункт военного комиссариата города Тайшета. Однако каждый раз молодой человек в военкомат не являлся, сведений о наличии уважительной причины неявки не представлял.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.