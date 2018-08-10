|Общество
|11.08.2018
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Жителей Иркутской области поздравляют с Днем физкультурника
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Иркутская область, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Приангарья и Иркутска поздравляют жителей региона с Днем физкультурника.
Уважаемые ветераны спорта, тренеры, спортсмены, работники сферы физической культуры и спорта и любители активного образа жизни!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем физкультурника!
В этом году Иркутской областной физкультурно-спортивной организации исполняется 95 лет. У истоков становления и развития физкультурно-спортивного движения Приангарья стояли профессионалы, которые заложили основу для развития спорта на многие годы вперед. Именно они прославили наш регион и страну на престижных международных спортивных аренах. У нас богатые спортивные традиции и хороший потенциал, которые необходимо только приумножать.
Сегодня в Иркутской области особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В муниципальных образованиях области строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, хоккейные корты и многофункциональные площадки. Выделяются бюджетные средства на реконструкцию и капитальный ремонт действующих спортивных объектов, приобретение инвентаря и оборудования для муниципальных спортивных организаций. Ведется работа по развитию массового и адаптивного спорта, подготовке резерва для сборных команд России.
Регулярно в Приангарье проводятся всероссийские и международные соревнования, что способствует обмену опытом между тренерами, совершенствованию спортивного мастерства наших спортсменов, приобщает подрастающее поколение к здоровому образу жизни и спортивной деятельности, что ведет в целом к оздоровлению нации.
Благодарю всех работников физической культуры и спорта Иркутской области за весомый вклад в развитие спортивной отрасли, профессиональный подход и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе, новых рекордов и блестящих побед!
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели физической культуры, ветераны и просто любители спорта!
Сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника!
Сегодня спорт и занятия физической культурой стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Каждый осознает необходимость заботы о своем здоровье, которое неразрывное связано с физической активностью человека с раннего детства до самого преклонного возраста. Успешное проведение в последние годы в России крупных спортивных мероприятий мирового масштаба, эффектные и результативные выступления отечественных спортсменов вызывают гордость, определяют россиян как сильную и здоровую нацию.
Важно, что огромный вклад в пропаганду здорового образа жизни и популяризацию спорта вносят наши выдающиеся земляки, спортсмены и тренеры, которые служат примером для всех сибиряков. Воспитание подрастающего поколения в лучших спортивных традициях положительно сказывается на физическом здоровье детей и молодежи, взращивает в них твердость духа, чувство товарищества, уважительное отношение к соперникам.
Спрос на здоровый образ жизни и занятия спортом среди населения Иркутской области растет ежегодно, и органы власти делают все, чтобы обеспечить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, кортов, многофункциональных спортивных площадок по всей территории Приангарья.
Дорогие земляки, спортсмены и ветераны спорта, от всей души благодарю вас за огромный вклад в развитие спорта и физической культуры в Иркутской области! Ваш труд очень ценен и востребован. От имени депутатов Законодательного собрания желаю вам покорения новых вершин, признания ваших успехов, здоровья, оптимизма и личного благополучия!
Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка
Дорогие земляки!
Искренне поздравляю с профессиональным праздником спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта! И, конечно, всех иркутян, для кого занятия спортом стали неотъемлемой частью жизни!
Иркутск всегда славился именитыми спортсменами. Среди наших земляков есть чемпионы Европы и мира, призеры Олимпиад. И сегодня мы не только сохраняем славные спортивные традиции, но и поддерживаем развитие спорта в Иркутске. Постоянно расширяется система спортивных секций, открываются муниципальные корты, спортплощадки и воркауты во дворах, возводятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы.
Искренне рад, что все больше жителей города приобщаются к физкультуре и спорту. Одна их наших задач – воспитывать культуру активного образа жизни у подрастающего поколения иркутян. Огромную работу в этом направлении ведут педагоги, тренеры, руководители спортивных объединений.
Убежден, что благодаря инициативам и поддержке горожан мы продолжим развитие спортивной инфраструктуры Иркутска. Желаю всем, кто отмечает День физкультурника, здоровья, бодрости духа и новых спортивных побед!
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников
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