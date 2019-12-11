Жителей Иркутской области поздравляют с Днем Конституции

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области поздравляют жителей региона с Днем Конституции.

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с государственным праздником Российской Федерации – Днем Конституции!

Главный документ страны был принят на референдуме 12 декабря 1993 года. Это одна из самых важных дат в современной российской истории. Сегодня Основной Закон России является фундаментом для построения правового государства, обеспечивающего защиту интересов и свобод каждого гражданина нашей страны.

Важнейшим условием деятельности правительства Иркутской области является строгое соблюдение конституционных норм, обеспечение неотъемлемых прав всех жителей региона. Безусловное соблюдение конституционных, законодательных норм в повседневной жизни – это необходимое условие для эффективной реализации региональной стратегии развития, укрепления экономики, социальной сферы и повышения благосостояния жителей Приангарья. И от каждого из нас необходимо осознание своего долга перед обществом, понимание ответственности за судьбу своей родины.

Желаю всем жителям Иркутской области доброго здоровья, благополучия, успехов в работе и новых достижений!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

С момента принятия важнейший правовой документ нашего государства на много лет вперед определил основные векторы развития – экономического, политического, социального.

Спустя больше четверти века Конституция остается для всех россиян гарантом стабильности, уверенности в основных правах и свободах гражданина, сохранения государственных устоев, залогом благополучия и процветания страны.

В этот памятный день желаю всем жителям нашего региона новых профессиональных и личных успехов, здоровья, счастья и всего самого доброго!

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол