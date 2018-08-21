Жителей Иркутской области поздравляют с Днём российского флага

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей с Днём российского флага.

Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник имеет особое значение для всех граждан нашей страны – патриотов России. Он объединяет наше общество на основе важнейших ценностей: любви к Родине, гордости за великую державу, ее историю, культуру, духовную и нравственную чистоту.

Наш возрожденный «триколор» – символ мощи и силы России, ее крепкой государственности, авторитета в мировом пространстве.

Все мы жители Иркутской области ощущаем себя частью большой страны, трудимся во имя ее процветания и славного будущего наших потомков, решаем важнейшие задачи социально-экономического развития одного из мощнейших регионов Сибири и Дальнего Востока.

От всей души желаю всем жителям Приангарья здоровья, благополучия, счастья, успешной реализации намеченных планов и воплощения в жизнь всего задуманного во благо России и родной Иркутской области!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

С Днем Государственного флага Российской Федерации!

Дорогие иркутяне!

Поздравляю вас с общенациональным праздником – Днем Государственного флага России!

История российского триколора насчитывает более трехсот лет. Это символ государственности, знак силы и могущества нашей страны. Сегодня он реет во многих уголках по всему миру, вызывая гордость за Отчизну и внушая уважение к великой державе.

Под флагом России наши соотечественники отдают воинский долг, совершают научные открытия, ставят спортивные рекорды. Большой вклад в развитие и процветание нашего государства вносят и жители Приангарья. Убежден, вместе мы продолжим стремиться к новым успехам, усердно работать на благо Иркутска, Сибири, нашей страны.

Дорогие земляки! Желаю вам благополучия, мира, согласия! Пусть у нас всегда будет повод гордиться своим городом и Отечеством!

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников