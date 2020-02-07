Жителей Иркутской области поздравляют с Днем российской науки

Иркутская область, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей региона с Днем российской науки.

Уважаемые деятели науки, ученые, исследователи и ветераны научных организаций! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днём российской науки!

Работа учёных Приангарья направлена на решение широкого круга задач развития региона. Деятельность институтов и университетов охватывает темы географии и геохимии, лазерной и солнечно-земной физики, земной коры и энергетики, химии и биологии, медицины и материаловедения, астрономии и математики.

Государственная политика Правительства Иркутской области направлена на продвижение научных исследований и внедрение инновационных технологий в производство, поддержку талантливых ученых, перспективных студентов образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Правительство Иркутской области уделяет особое внимание вопросам развития науки, в том числе и поддержке молодых исследователей. Им предоставляют гранты на проведение фундаментальных научных исследований, проводятся другие разнообразные конкурсы.

В День российской науки желаю Вам новых открытий в ваших исследованиях, энергии на реализацию всех планов и замыслов, здоровья вам и вашим близким!

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

Уважаемые работники научных учреждений Иркутской области! Примите искренние поздравления с Днем российской науки!

Наш регион на протяжении многих лет был и остается одним из центров отечественной научной мысли. Здесь работают институты и исследовательские центры Сибирского отделения Российской академии наук, ведущие вузы Восточной Сибири.

Разработки иркутских ученых играют важную роль в создании высокотехнологичных и наукоемких производств, развитии сельского хозяйства, медицины, решении экологических проблем области.

Депутаты регионального парламента давно и тесно сотрудничают с иркутским научным сообществом. Сегодня среди наших общих задач – создание единого научно-образовательного центра, разработка стратегии по лесовосстановлению, ликвидации последствий и предупреждению ЧС.

Уверен, мы должны в полной мере использовать наш богатый научный потенциал ради благополучия Иркутской области. От имени депутатского корпуса и от себя лично желаю вам дальнейшей плодотворной работы, новых научных открытий и достижений, здоровья и всего самого доброго!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол

Дорогие иркутяне!

Поздравляю представителей и деятелей науки – ученых, сотрудников научно-исследовательских институтов, студентов, аспирантов, преподавателей – с профессиональным праздником!

Наука, интеллектуальный ресурс являются опорой развития нашего государства. Мы по праву гордимся российскими учеными – людьми, которые внесли значимый вклад в мировое научное наследие.

Достойное место в плеяде великих исследователей занимают иркутские ученые. Многие десятилетия наш город является одним из ведущих научных центров страны. В столице Приангарья сильны академические традиции, сосредоточен мощный научно-образовательный комплекс и огромный потенциал.

Более 70 лет в Иркутске действует научный центр – правопреемник Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР. В прошлом году начал работу Иркутский филиал Сибирского отделения Российской академии наук – первый подобный филиал в нашей стране.

Сегодня первые шаги в науке делают представители молодой талантливой смены: ведут фундаментальные и прикладные исследования в разных областях знаний. Самые интересные идеи получают поддержку муниципалитета. Третий год подряд мы выплачиваем стипендии студентам, аспирантам и молодым ученым в области науки и техники для нужд города.

Желаю всем представителям научного сообщества Иркутска дальнейших успехов, благополучия, сил и энергии для реализации задуманного!

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников