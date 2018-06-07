Жителей Иркутской области поздравляют с Днем социального работника

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - С Днем социального работника, который традиционно отмечается 8 июня, жителей Приангарья поздравляют первые лица области. Уважаемые работники и ветераны системы социальной защиты населения Иркутской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника! Слаженная и качественная работа 14 тысяч специалистов, руководителей организаций и ведомств социального обслуживания и защиты направлены на развитие Иркутской области, создание всех условий для полноценной жизни людей, нуждающихся в особой заботе государства. Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. Бюджет Иркутской области ежегодно сохраняет свою социальную ориентированность. В регионе действует эффективная система предоставления социальной помощи гражданам, вводятся дополнительные меры социальной поддержки. Деятельность социальных служб не ограничивается формальным обеспечением прав граждан на получение помощи. Благодаря вниманию, человеческому теплу сотрудников отрасли решаются многие проблемы жителей Приангарья. Ваш самоотверженный труд заслуживает глубокого уважения и благодарности. Спасибо вам за неисчерпаемую энергию, душевную щедрость, которую вы изо дня в день дарите людям! Уверен, к моим словам сегодня присоединятся все те, кому вы протянули руку помощи, не оставив наедине с бедой. Крепкого здоровья вам, процветания, успехов в работе. Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Уважаемые социальные работники и ветераны профессии! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выбрали для себя одну из самых непростых и вместе с тем благородных профессий – посвятили свою жизнь помощи людям, которые в этом остро нуждаются. Изо дня в день вы проявляете заботу о тех, для кого самые простые повседневные действия могут быть невыполнимыми без посторонней помощи. Особенность вашей профессии состоит в том, что успешная работа зависит не только от профессиональных навыков, но и в большой мере от личных качеств – сострадательности, умения найти подход к людям, проявить внимание к каждому. Для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, важен не только уход, но и отношение. Ведь улыбка, ласковое слово могут кардинально изменить состояние человека. Сохранять чуткость и доброе отношение на протяжении многих лет под силу далеко не каждому. Отрадно, что большинство социальных работников остаются в профессии на всю жизнь и становятся для тех, кому помогают, по-настоящему родными людьми. А именно это так необходимо подопечным, среди которых преимущественно люди преклонного возраста, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области выражаю вам искреннюю благодарность за ваш подвижнический труд и преданность делу! От всей души желаю вам, уважаемые социальные работники и ветераны профессии, крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и благосостояния! Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка Уважаемые иркутяне! Работники социальной сферы, волонтеры, благотворители! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! День социального работника приобретает в этом году особое значение: 2018 объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Сегодня мы выражаем благодарность и признательность тем, кто выбрал своей профессией помощь людям, тем, кто посвящает свое свободное время добровольчеству и благотворительности. Социальная деятельность требует чуткости, внимания, неравнодушия, огромной самоотдачи. В эту сферу приходят люди, сильные духом и способные по-настоящему сопереживать. Cреди иркутян таких немало! С каждым годом в нашем городе становится все больше благотворительных организаций, реализуются социально значимые проекты, набирает обороты волонтерское движение. Уверен, в Иркутске и впредь будут сильны традиции взаимопомощи и социальной ответственности. Желаю всем, кто отмечает День социального работника, благополучия, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях! Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Уважаемые сотрудники органов социальной защиты, руководители и работники благотворительных фондов, добровольческих объединений и все, кто занят в социальной сфере! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника! Иркутск – город, который уважает принципы добровольчества и меценатства. Иркутяне всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто оказался в сложной ситуации и потерял опору, стал заложником обстоятельств. Благотворительные и попечительские организации работают с детьми, ветеранами войны, пенсионерами, людьми с особенностями здоровья. Благодаря этому самые уязвимые категории граждан получают возможность вести полноценную жизнь. Решение задач социальной сферы требует запаса душевных и физических сил, исключительной работоспособности, готовности к тому, что жизнь каждого подопечного станет частью вашего настоящего и будущего. От вас ждут поддержки едва ли не круглосуточно и получают ее в полной мере. Ваши жизненные цели и убеждения основаны на чувстве долга, ответственности, сострадании. Они являются примером для каждого. Желаю вам несмотря ни на что оставаться отзывчивыми, верными своему призванию людьми с открытой душой и добрым сердцем. Примите благодарность за ваш ежедневный нелегкий труд! Крепкого здоровья, энергии, благополучия! Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий бердников

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