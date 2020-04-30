Жителей Иркутской области поздравляют с Днем весны и труда

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют жителей региона с Днем весны и труда, который отмечается 1 мая.

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите самые искренние и теплые поздравления с замечательным и всенародно любимым праздником – Днем весны и труда!

Первомай – это день единения и солидарности всех работающих, символ глубочайшего уважения к настоящим труженикам.

Для представителей старшего поколения 1 мая по-прежнему является олицетворением трудового подвига и энтузиазма, духа товарищества и взаимопомощи.

Иркутская область славится трудовыми достижениями и династиями героев-тружеников, заложивших основу современного социально-экономического развития региона. Сегодня очень важно сохранить добрые трудовые традиции, воспитать в подрастающих поколениях любовь и уважение к любому делу, создать такие условия, чтобы талант, знания и энергия каждого были востребованы.

Желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, мирного труда, крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия!

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного собрания примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

В историю Приангарья вписаны трудовые достижения многих поколений наших земляков. Сегодня, перенимая опыт и сохраняя лучшие традиции профессионального мастерства, мы продолжаем работать на благо нашего региона. В каждой сфере у нас есть уникальные специалисты своего дела, и каждый из них вносит свой вклад в развитие Иркутской области.

В нынешней ситуации вопросы занятости, возможности трудиться и получать за свой труд достойное вознаграждение становятся особенно актуальными. Перед депутатами регионального парламента стоит задача принять все необходимые меры для поддержки работодателей области, работников предприятий и организаций. Мы должны сохранить стабильную экономику как основу благополучия жителей региона.

Дорогие друзья! Желаю вам новых профессиональных успехов, трудовых свершений и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

В прошлом это политический праздник, долгожданная дата для всех трудящихся, когда рабочие профсоюзы могли громко заявить о себе и своих требованиях, сегодня Первомай – день солидарности. Однако в основе его, как и прежде, дань уважения всем, кто работает на благо своего города и целой страны.

От депутатов думы поздравляю каждого, чей труд приносит пользу Иркутску и его жителям, способствует развитию областного центра. Город с каждым годом становится красивее и комфортнее. Благодаря вам создается Иркутск, в котором хочется жить долгие годы. Мы обязаны вашему вниманию и трудолюбию, поддержке наших идей и предложений.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, всего наилучшего!

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев