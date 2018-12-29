Жителей Иркутской области поздравляют с новогодними праздниками

Иркутская область, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и города Иркутска поздравляют жителей региона с наступающим Новым годом. Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!



Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, красивые мечты и новые цели!



Пусть Новый год откроет для вас яркие перспективы, порадует незабываемыми событиями и все мечты воплотит в реальность!



От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, любви и согласия, уверенности в завтрашнем дне и радостного новогоднего настроения!



Член Совета Федерации ФС РФ Сергей Брилка

Дорогие иркутяне!



Уже совсем скоро мы соберемся за праздничным столом с близкими нам людьми, чтобы встретить Новый 2019 год. В преддверии этого волшебного, всеми любимого праздника непременно хочется делиться теплом с родными и друзьями, мечтать о самом сокровенном и добром. И конечно же, мы все ждем заветного боя курантов с надеждой и верой в лучшее.



В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и достижения намеченных карьерных высот. Пусть исполняются самые амбициозные мечты, в жизни окружают только достойные, надежные люди, а в семье царит мир и счастье. С праздником!



Депутат Госдумы РФ Александр Якубовский

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!



У каждого из нас есть даты, дорогие сердцу. Но новогодние и рождественские праздники – особенные. Это праздники общей радости, общего веселья, общей надежды на обновление. В предновогодней суете хотя бы на минуту мы задумываемся о том, что принес год минувший. Подводим итоги, строим планы на будущее.



2018 год для меня как депутата Государственной Думы по 95 Шелеховскому избирательному округу выдался непростым. При этом мне и моей команде удалось решить многие важные вопросы, выполнить более 40 процентов наказов избирателей округа. В их числе выделение финансирования строительства и ремонта дорог и путепроводов в Черемховском, Заларинском, Тулунском, Шелеховском районах; ремонт детских садов и школ в Нижнеудинском, Усольском районах, спортивных объектов в Тайшетском районе. Мы решали вопросы транспортной доступности и освещения на федеральных трассах, проходящих через населенные пункты, доступности связи в отдаленных деревнях и селах округа. Привлекли средства на ликвидацию проблемного участка на трассе «Байкал», в народе известного как «тещин язык». Сумели включить обход Усолья-Сибирского в национальный план расширения магистральной инфраструктуры – строительство этого стратегического объекта начнется в 2019 году. Интересный проект, который не только практически на 30 минут позволит сократить время в пути, но и решит многие проблемы: экологии, безопасности; даст новый толчок для развития малого бизнеса в городе. С уверенностью могу сказать, что в 2020 году будут выделены федеральные средства на реконструкцию путепровода на улице Джамбула в Иркутске.



Большой объем работы проводим совместно с Министерством природы РФ по эффективности наполнения, реализации Национального проекта «Экология». Стремимся Байкалу в этом проект присвоить особый статус, создать проектный офис, чтобы средства не разбазаривались, убеждаем, что нужно менять правовую и нормативную базу по Байкальской природной территории. Это для меня лично – вызов и стратегическая задача до окончания срока полномочий.



По оставшимся вопросам, которые являются важными как для отдельных муниципалитетов, так и оказывают влияние на развитие Иркутской области, в целом, продолжаем работать дальше.



Дорогие друзья! От всей души хочу пожелать Вам не только ярких праздников, но и таких же будней, наполненных добрым настроением, эмоциями, радостью! Здоровья, малых и больших побед, счастья и тепла домашнего очага, любви и радости! Пусть наступающий год будет для каждой семьи особенным! Примите самые искренние поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством!



Депутат Госдумы РФ Сергей Тен

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья!



Сердечно, искренне, с большой радостью и теплом хочу поздравить вас с Новым 2019 годом!



Этот праздник с нетерпением ждут все: и взрослые, и дети. И все верят в чудо, в исполнение желаний, в то, что в наступающем году нас обязательно ждут счастье, успех и удача. От души желаю, чтобы все ваши надежды на лучшее оправдались.



Уходящий год был сложным, непростым, наполненным важными общественно-политическими событиями и славными, добрыми делами. Мы отметили Год волонтера, открыли новые школы, детские сады, поликлиники, культурные и спортивные сооружения. Заложили основу на будущее, разработав пятилетний Госплан – долгосрочную стратегию развития региона. Впереди у нас много работы. Поэтому пусть все позитивные начинания года уходящего найдут свое продолжение в году наступающем.



Пусть в 2019 году будет как можно больше светлых. радостных, по-настоящему счастливых дней и сбудутся самые смелые мечты. Пусть Новогодние и Рождественские торжества принесут в нашу жизнь согласие и добрые помыслы, благополучие и взаимную любовь!



С Новым годом!



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые жители Иркутской области! Примите искренние поздравления с Новым годом!



Для всех нас – это самый любимый праздник родом из детства. В эти дни мы строим планы на год грядущий, надеемся на лучшее и немного верим в чудеса. Но главное – это время каждому из нас подвести итоги сделанного за год. Ведь именно наши дела становятся основой будущего.



Для Законодательного Собрания этот год стал особым – сформирован новый созыв, он стал более демократичным. Новая команда уже показала свою работоспособность: принят бюджет Иркутской области, депутаты отстояли ряд позиций в финансировании социальной сферы. С начала следующего года в Приангарье будут введены новые льготы и выплаты. Ведь главное для депутатов – сделать так, чтобы в регионе хотелось жить и работать, чтобы каждый человек, независимо от того, живет он в крупном городе или далеком поселке, мог уверенно смотреть в будущее.



Пусть наступающий год принесет радость и удачу в делах. Желаю вам здоровья, благополучия и успеха!



Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол

Дорогие иркутяне! Поздравляю вас с Новым годом!



Этот праздник – один из самых любимых в нашей стране. Его принято встречать в кругу близких и дорогих людей, в теплой семейной атмосфере. В новогодние дни мы вспоминаем уходящий год, желаем друг другу благополучия в наступающем. Ведь это время надежд и перемен к лучшему.



2018 год был наполнен яркими событиями для всех нас. В Иркутске появились десятки новых парков и скверов, приведены в порядок сотни иркутских дворов. Мы ремонтировали дороги, строили школы, детские сады, спортивные объекты. Эти позитивные изменения в нашем городе происходили благодаря вашей поддержке, неравнодушию и трудолюбию. Мы все стремимся, чтобы Иркутск стал более красивым, комфортным, удобным для жизни. Убежден, только сообща мы можем сделать многое по-настоящему важное, нужное и полезное для родного города.



Дорогие земляки! Пусть новый 2019 год принесет удачу во всех добрых начинаниях и делах, пусть сбудутся самые заветные мечты. Искренне желаю вам успехов и благополучия, крепкого здоровья, всего самого радостного и светлого! Будьте счастливы!



Мэр Иркутска Дмитрий Бердников

Уважаемые иркутяне!



Завершен еще один год, и настало время традиционного подведения итогов. В 2018-м было много значимых для Иркутска событий. Почти все они касаются развития Иркутска, совершенствования его облика. Реализовано немало проектов по благоустройству, ремонту дорог, озеленению улиц, созданию скверов. Второй год муниципалитет успешно выполняет мероприятия федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Казна областного центра выросла более чем на 4 миллиарда рублей, соответственно, увеличиваются вложения в социальную сферу, городское и дорожное хозяйство. Такой успех Иркутска в достижении поставленных целей – безусловный стимул для нас с вами работать дальше в том же темпе.



В 2019 году Дума Иркутска отметит 25-летие со дня избрания современного городского парламента. Но если обратиться к летописи, то станет известно, что начало работе представительного органа было положено в 18-м веке. Пережив ряд переломных событий, с 1994 года Дума действует именно в том формате, какой мы знаем ее сегодня. Для нас почетно быть частью ее истории. Кроме того, 2019-й станет для депутатов шестого созыва последним годом исполнения полномочий. Мы вышли на финишную прямую, и сейчас перед Думой стоит задача максимально консолидировать усилия, чтобы сконцентрироваться на выполнении текущих задач и завершении начатых проектов. Убежден, что наши главные помощники – жители Иркутска – окажут нам поддержку.



Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым 2019-м годом и желаю, чтобы каждая ваша идея была воплощена в жизнь, чтобы вам удавалось достигать всех поставленных целей, оставаться при этом полными сил и энергии. Здоровья вам и вашим близким, благополучия и счастья. С праздником!



Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр якубовский

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