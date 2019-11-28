Жителей Иркутской области предупреждают об опасности мяса от уличных торговцев

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба ветеринарии Иркутской области предупреждает об опасности приобретения продукции мяса и животноводческой продукции на улицах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сотрудники отделов государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии при проведении совместных рейдов со специалистами администрации Иркутска установили, что уличные торговцы животноводческой продукции не имеют личного подсобного хозяйства, не могут подтвердить безопасность реализуемого товара, не считают обязательным соблюдение условий хранения скоропортящейся продукции.

Ветеринарные специалисты обращают внимание жителей региона, что причиной несанкционированной торговли мясом может являться вынужденный убой больных животных.

Реализация мяса и продукции животноводства ведётся без ветеринарных сопроводительных документов и с отсутствием клейма, соответственно, нет подтверждения отсутствия инфекций и паразитов.