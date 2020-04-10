Жителей Иркутской области приглашают поучаствовать в создании интерактивной выставки, приуроченной к Году памяти и славы

Москва, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) объявило о начале сбора информационных материалов для интерактивной выставки, посвященной героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Выставка проводится при поддержке правительства Москвы и приурочена к Году памяти и славы, сообщает пресс-служба ФАДН.

– Цель выставки – показать годы Великой Отечественной войны через судьбы людей разных народов Советского Союза. Рассказать о том, как ценности и самобытность этнических культур в бескомпромиссные военные годы наполняли силой, мужеством и стойкостью судьбы людей. Как судьбы этносов сплетались в нити общей истории великого народа. Народа, одержавшего победу над фашизмом, – говорится в сообщении.

Федеральное агентство по делам национальностей приглашает всех желающих принять участие в организации выставки и прислать информационные материалы на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript в срок до 30 апреля 2020 года.