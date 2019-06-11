Жителей Иркутской области с Днем России поздравляют первые лица региона

Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей стране, 12 июня отмечают День России. Первые лица региона и областного центра поздравляют жителей Приангарья с этим праздником. Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с Днем России! Это один из важнейших праздников нашего народа, который выбрал свой путь развития государственности, основанной на традициях свободы и демократии. В этот день мы чествуем Россию с ее многовековой историей и уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов и культур. Сегодня все наши усилия направлены на то, чтобы Россия была сильной и процветающей державой. Поэтому так важен вклад каждого из нас в решение этой основополагающей задачи, в укрепление могущества страны, в созидание ее достойного настоящего и стабильного будущего для наших детей и внуков. От души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Уважаемые жители Иркутской области! Примите искренние поздравления с Днем России! Этот праздник символизирует силу, величие и независимость нашей страны. С принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете началась новейшая история России, основанная на гражданских свободах и верховенстве закона. Мы понимаем ценность исторического, духовного и культурного наследия, осознаем ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Ежедневным трудом, усердием, неравнодушием к судьбе своего города или поселка мы вносим вклад в развитие и процветание всей страны. Именно люди, живущие в России, делают ее по-настоящему великой. От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и достижений на благо России! Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол Дорогие земляки! Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России! Сегодня мы чествуем нашу страну – державу с великим прошлым, которую мы искренне любим, гордимся ей. Наш народ всегда отличал истинный патриотизм: испокон веков им были пропитаны слова и поступки наших отцов, дедов, прадедов. Многие поколения самоотверженно трудились на благо Отчизны, отстаивали ее свободу и независимость. И задача нашего поколения – сохраняя лучшие традиции, строить государство с достойным будущимени Иркутяне вносили и продолжают вносить значимый вклад в развитие России. Сегодня столица Приангарья является крупным современным центром Восточной Сибири – промышленным, деловым, научным, образовательным и культурным. Преобразование нашего города идет при активной поддержке иркутян. Вне зависимости от вероисповедания, национальности, идеологических взглядов и убеждений – задачи решаем общие: благополучное будущее детей и внуков, реальные позитивные изменения в нашем Иркутске. Все вместе мы строим город, в котором хочется жить! Дорогие земляки! От всей души желаю мира, добра и благополучия каждой семье! Пусть наша многонациональная Родина – наш общий дом – будет и дальше развиваться и процветать! Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Уважаемые иркутяне! 12 июня мы отмечаем общенациональный праздник – День России. Наша страна прошла многовековой путь к становлению государственности, главенству свободы и независимости. Этот результат достигнут множеством свершений и потерь – историю России не раз переворачивали громкие политические события. Несмотря на все пережитое, наш народ – это сильные, целеустремленные люди, которых не сломить. Их руками в свое время было построено новое государство. День России с нами разделяют не только соотечественники, но и те, кому понятны наши ценности: любовь к Родине, желание трудиться ради ее процветания, стремление передать детям это чувство общности с близкими по духу людьми. Важно помнить, что наша страна – не просто миллионы живущих в нем людей. Это великая держава, настоящее и будущее которой зависит от инициативы и ответственности каждого. Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, добра и мира вашим семьям, всего наилучшего! Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев Поздравляю вас с одним из самых молодых, но, также, важных праздников страны – Днем России! Днем независимости нашего государства. Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Независимость России – это итог напряженного труда и великих потерь наших предков, итог ратных подвигов тех, кто, не щадя своей жизни, отстаивал независимость нашей Родины. Сегодня наша главная задача, каждого – верить в Россию, стремится сделать ее страной, которой будут гордиться наши дети и внуки! Мы помним наше великое прошлое и мы с вами строим достойное будущее лучшей страны на земле!!! С праздником! С Днем России! Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем России! В этот день мы чествуем наше Отечество – страну с тысячелетней историей и уникальным наследием. Неразрывная связь времен и поколений, традиций патриотизма и гражданственности – это общее бесценное достояние, основа уверенного движения вперед. Сегодня от нашей слаженной созидательной работы зависит завтрашний день России, ее уверенное будущее. Мы обязаны воспитать любовь к Родине в подрастающем поколении, чтобы оно и далее приумножало ее славу. Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях, уверенности в будущем, крепкого здоровья и благополучия! С праздником! С Днем России! Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: алексей соболь

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