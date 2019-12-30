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31.12.2019

Жителей Иркутской области с Новым годом поздравляют первые лица региона

Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и города Иркутска поздравляют жителей региона с наступающим Новым годом.

Дорогие жители Приангарья!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Каждый год, под бой курантов, мы загадываем заветные желания, ставим перед собой реальные цели, а в канун нового года подводим итоги. Уходящий 2019 год для меня как жителя Иркутской области, депутата Государственной Думы РФ от Шелеховского одномандатного избирательного округа № 95 выдался непростым. Он принес нам много горя, потерь и в то же время, убедил в силе духа наших земляков, укрепил нашу веру в людей,  их большое сердце, которое умеет любить и сострадать. Чужой беды не бывает, это стало девизом уходящего года.

В 2019 году  удалось завершить многие вопросы, достичь результата, а значит выполнить наказы моих избирателей. Было много больших и малых дел, но есть те, что для себя считаю важными. Отстояли и вернули авиакомпанию «Победа» в Иркутск, расширили федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сразу на три иркутских агломерации: Ангарскую, Иркутскую и Братскую. Мы единственный регион, где это стало возможным. Начали строительство обхода Усолья-Сибирского, реконструкцию путепровода на Джамбула в Иркутске. Завершаем строительство школы в Атагае Нижнеудинского района, которую строили, без малого,  20 лет. Передали км 0 - 2 автомобильной дороги «Вилюй» в федеральную собственность и привели этот участок в нормативное состояние, начали строительство путепровода в Тулюшке, полным ходом идет возведение путепровода в Заларях, завершили ремонт, благоустройство и освещение дороги Олха – Большой Луг. В Черемхово, благодаря федеральному софинансированию, реализуем замечательный проект «Озеро Надежды», завершено строительство детского сада в поселке Тыреть.

В Государственной Думе наконец-то приняли закон об экологической экспертизе на Байкальской природной территории  с  четким перечнем освобождаемых от экологической экспертизы объектов. Не допустили необоснованных изменений в приказ Минприроды России от 05.03.2010 № 63 о предельно - допустимых воздействиях на уникальную экологическую систему озера Байкал. Выработали научно-обоснованные критерии поэтапного перехода всех предприятий на территории водосборного бассейна Байкала на наилучшие доступные технологии. Получили грант на поддержку уникальных разработок ИГУ.  Наш университет становится международным центром экспериментальных и теоретических исследований в области физики высоких энергий, гамма-астрономии сверхвысоких энергий. Совместно с ИРНИТУ разработали и внесли  в Государственную Думу проект федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике». Главная задача, которую мы перед собой ставим – чтобы разработки наших ученых, институтов не пылились на полках, а находили реальных инвесторов, сокращалось время от инновации до промышленного внедрения.

Дорогие мои, с наступающим нас Новым годом и Рождеством! Пусть новый 12-летний цикл, который открывает нам 2020 год, станет лучшим для России, Иркутской области, для каждого из нас! Мира и любви вашим семьям, благополучия и тепла домашнего очага, свершений и  прорывных идей. Здоровья близким, добрых встреч и радости в каждом дне!

Сергей Тен

 

Дорогие сибиряки!

Примите самые радушные поздравления с наступающим Новым годом!

Это один из любимых семейных праздников, окутанный особенной сказочной атмосферой домашнего уюта, света и тепла. Добрая традиция, которая бережно передаётся из поколения в поколение, объединяет близких и родных людей.

Уходит 2019 год, и хочется подвести итоги, вспомнить всё, что он нам принёс.

Для регионов Сибирского федерального округа этот год стал периодом устойчивого развития и укрепления экономики. В Сибири сохранился рост объёмов промышленного производства. Несмотря на капризы природы, аграрии округа в очередной раз показали достойные результаты и собрали хороший урожай. Существенно улучшилась ситуация в сфере строительства.

В сибирских регионах начата активная реализация мероприятий национальных проектов, главная цель которых – создание комфортных условий для жизни и работы граждан. И сегодня уже видны первые результаты – возводятся детские сады и школы, объекты здравоохранения, ремонтируются и строятся новые дороги, благоустраиваются городские территории. Особое внимание уделяется вопросам экологии и бережливого природопользования.

В марте в Красноярске мы с успехом провели Всемирную зимнюю универсиаду. Студенческие игры стали настоящим спортивным праздником для Сибири и всей России, подарили участникам и гостям яркие впечатления.

В уходящем году ряд территорий округа столкнулись с серьёзными вызовами. В этой непростой ситуации регионы Сибири продемонстрировали добрососедские отношения, чуткость и сопричастность. Это ещё раз подтверждает, что вместе мы можем преодолеть даже самые сложные препятствия.

Каждый из вас тоже подведет итоги уходящего года. Уверен, вам есть, чем гордиться, а впереди – новые старты, перспективы и задачи. Успешное осуществление этих планов зависит от каждого из нас, от ежедневного усердного труда на благо своей семьи, большой и малой Родины.

Дорогие друзья! Пусть замечательное время новогодних праздников, проведённое в кругу родных и друзей, подарит вам много радостных воспоминаний, которые будут весь год воодушевлять на движение к высоким целям и покорение новых вершин.

Давайте поблагодарим всех, кто был с нами рядом за понимание, поддержку, чуткость и заботу. Пожелаем друг другу крепкого здоровья, счастья, удачи и любви.

С праздником!

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло

Дорогие жители Иркутской области, друзья!

До наступления Нового 2020 года осталось несколько минут. Для каждого из нас этот праздник – надежды, мечты, планы и конечно всегда – ожидание счастья!

Правда, уходящий 2019 год испытал нас на прочность. Небывалые паводки, огненные штормы, мощнейшие ливни. Но сибирский характер опять оказался сильнее. Люди выстояли, не сломались!

Следующий год особенный. И накопленные силы пригодятся. В нашем регионе состоится событие международного масштаба. Страна доверила нам провести чемпионат мира по хоккею с мячом. Уверен, мы покажем все лучшее, что у нас есть:

Байкальское гостеприимство и хлебосольность. Красоту и силу Сибири! Да и просто умение быть рядом.

2020 год открывает историю нового десятилетия. Нам с вами нужно сделать три главных вещи: сохранить все лучшее, что есть в Приангарье, навести порядок в нашем общем доме и добиться, чтобы люди в Иркутской области жили в достатке и без потрясений.

Пусть Новый год принесет в нашу жизнь больше радостных событий, душевный покой и уверенность в завтрашнем дне!

Давайте поднимем бокалы за новые победы, за любовь и мир в каждом доме, за здоровье родителей и детей. За процветание и благополучие нашей Иркутской области.

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

 

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Новым 2020 годом!

Этот всеми любимый, теплый и душевный праздник никого не оставляет равнодушным. Он дарит каждому из нас незабываемое время в кругу семьи, рядом с самыми близкими и родными. Собираясь по традиции за праздничным столом, мы обязательно провожаем уходящий год, вспоминаем всё хорошее, что он нам принес, подводим итоги.

В 2019 году депутаты третьего созыва регионального парламента продолжили работу над совершенствованием областного законодательства, занимались решением важнейших вопросов жизнедеятельности территорий. Завершается год принятием областного бюджета. Впереди у нас новые цели и задачи. Уверен, вместе мы продолжим стремиться к благополучию и процветанию нашего Приангарья.

Дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и от себя лично желаю вам и вашим семьям в наступающем году счастья, успехов, здоровья, благополучия! Пусть Новый 2020 год подарит веру в лучшее и осуществит самые добрые мечты и надежды!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол

 

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым 2020 годом!

С этим праздником связаны особые ожидания – это всегда время перемен и надежд на лучшее. Его принято встречать в тесном семейном кругу, с особой теплотой и радостью. Как и в детстве, мы верим в волшебство новогодней ночи, надеемся, что загаданные желания – исполнятся, а самые смелые планы – обязательно станут реальностью.

Мы вместе делаем все, чтобы наш Иркутск – город с многовековой историей не только сохранял свою самобытность, но и преображался с каждым годом. Становился более современным, красивым, комфортным для жителей, более привлекательным и интересным – для его гостей.

Мы благоустраиваем скверы и парки, ремонтируем дороги, строим школы и детские сады, новые спортивные объекты. И все это делается исключительно при поддержке горожан, при вашем непосредственном участии, дорогие иркутяне! Благодарю вас за эту совместную работу!

Друзья! Искренне желаю, чтобы в ваших домах царили спокойствие и благополучие. Чтобы у ваших близких и родных все было хорошо, чтобы 2020 год был наполнен любовью и заботой дорогих людей. Пусть дети радуют нас своими достижениями, родители будут здоровы и счастливы.

Желаю вам мира, согласия, крепкого здоровья и, конечно же, удачи во всех ваших добрых начинаниях и делах!

С Новым годом!

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом и светлым праздником Рождества!

Эти праздники – самые добрые и волшебные. У каждого из нас они связаны с теплыми, светлыми воспоминаниями, но главное, что они ассоциируются с новыми совместными планами, перспективными проектами и начинаниями.

Пусть наступающий год будет щедрым на профессиональные успехи и личные победы, принесет вам радость и удачу! Здоровья, процветания и благополучия вашим семьям, мира и добра вам и вашим близким!

С Новым годом!

Президент ТПП Восточной Сибири Алексей  Соболь

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