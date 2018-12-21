|Общество
|22.12.2018
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Жителей Приангарья 22 декабря зовут в Слюдянку на день рождения Деда Мороза
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Слюдянка, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке 22 декабря отпразднуют день рождения Деда Мороза. В программе – игры, катания на лыжах, гонки на собачьих упряжках, праздничное чаепитие с именинным пирогом.
Как сообщают организаторы, проект «Байкальский Дед Мороз» входит в общероссийский культурно-туристический проект «Сказочная карта России».
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