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22.12.2018

Жителей Приангарья 22 декабря зовут в Слюдянку на день рождения Деда Мороза

Слюдянка, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке 22 декабря отпразднуют день рождения Деда Мороза. В программе – игры, катания на лыжах, гонки на собачьих упряжках, праздничное чаепитие с именинным пирогом.

Как сообщают организаторы, проект «Байкальский Дед Мороз» входит в общероссийский культурно-туристический проект «Сказочная карта России».

КООРДИНАТЫ:

  • Поселок Слюдянка, лыжная база микрорайона Рудо. Начало в 12:00.

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