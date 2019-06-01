Жителей Приангарья первые лица региона поздравляют с Днем защиты детей

Иркутская область, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всему миру, 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Жителей Приангарья первые лица региона поздравляют с этим праздником. Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас с первым днем лета, началом долгожданных каникул и Международным днем защиты детей. Детство – это особенная пора, но, к сожалению, она безвозвратна. Поэтому так хочется, чтобы все дети успели в полной мере почувствовать то счастье, которое бывает только в этом возрасте, получить ту любовь и заботу, которые могут подарить им родные и близкие. В современном мире особенно хочется оградить детей от всего разрушающего: равнодушия и жестокости, ненужной информации и раннего взросления, войн и тяжелых болезней. Давайте будем всегда помнить об этом «праве на детство». Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым! Защита детей начинается с укрепления семьи, где формируется личность ребенка, его нравственное и физическое здоровье. Здесь огромное поле деятельности для всех ветвей власти и общества. Выражаю искреннюю признательность родителям, бабушкам дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения, кто ежедневно дарит им свое душевное тепло и внимание. Особые слова благодарности многодетным и приемным родителям. Вырастить и воспитать ребенка – ответственный и почетный труд. Спасибо вам за него! Желаю всем нашим детям счастья, крепкого здоровья, радости и хорошего настроения! Пусть вас всегда окружает родительская любовь и забота, тепло и внимание взрослых! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Уважаемые жители Иркутской области! Примите сердечные поздравления с Международным днем защиты детей! Одно мудрое высказывание гласит, что «нигде, ни в каком городе мира звезды не светят так ярко, как в городе детства». И это действительно так! Детство – самая счастливая пора, которая дарит веру в чудеса, восторг первых открытий, первой дружбы, первых маленьких побед и достижений. Наша область всегда славилась талантливыми, творческими, спортивными ребятами. Мы гордимся их успехами! Вместе – власть, общество, семья – мы должны и дальше создавать благоприятные условия для всестороннего развития и воспитания детей, окружать теплом и заботой каждого ребенка. Ведь счастливые дети – залог успешного будущего! Отдельные слова благодарности и признательности всем родителям и педагогам, особенно тем, кто посвятил свою жизнь приемным детям, детям с ограниченными возможностями и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Традиционно 1 июня во всех уголках Иркутской области пройдут праздничные мероприятия, наступят долгожданные летние каникулы. Пусть они подарят много радости, улыбок и ярких впечатлений! От имени депутатов регионального парламента и от себя лично желаю всем здоровья, благополучия, любви, взаимопонимания и всего самого наилучшего. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем защиты детей! Это один из старейших международных праздников. Он напоминает нам, взрослым, о той ответственности, что мы несем перед подрастающим поколением. Мы обязаны сделать все, чтобы дети росли в достойных условиях, получали качественное образование. Забота о настоящем и будущем юных иркутян – одна из ключевых задач социальной политики Иркутска. Мы делаем все, чтобы дети оставались учиться и жить в нашем городе. В областном центре строятся школы и детские сады, которые являются образцами современных учебных заведений. В прошлом году на базе школы № 19 открыли самый большой стационарный школьный планетарий в России. Мы возводим современные физкультурно-оздоровительные комплексы, устанавливаем детские и спортивные площадки. В преддверии праздника открыли крупнейший в городе муниципальный ФОК на бульваре Рябикова с бассейном. С нового учебного года порядка 800 иркутских детей начнут посещать спортивные секции по плаванью, баскетболу, волейболу, борьбе, аэробике. Занятия там будут бесплатными. Дорогие земляки! В честь Международного дня защиты детей в Иркутске состоится множество мероприятий на острове Юность. Убежден, торжества пройдут в праздничной, дружеской атмосфере и надолго запомнятся гостям и участникам. Желаю всем иркутским семьям добра, мира и благополучия! Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Уважаемые иркутяне! Вся суть Дня защиты детей и цель его празднования заключаются в том, чтобы обратить внимание общества на проблемы подрастающего поколения. Глубокая подоплека, заключенная в нем, выражается словом «международный». Праздник, который отмечают во всем мире, в очередной раз ставит акцент на необходимости беречь и поддерживать детей и подростков. Особенно тех, кто во многом вынужден полагаться на помощь со стороны взрослых. Помощь им оказывает не только государство. Благотворительные организации и специализированные фонды занимаются сопровождением детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с особенностями здоровья. В Иркутске есть свои филантропы и видные общественные деятели, посвятившие себя работе с такими детьми. Это – большой труд, который достоин высочайшей оценки и признания. Свой вклад делают и депутаты городской Думы, многие из которых регулярно проводят благотворительные мероприятия в помощь детям. Вопросы социального значения всегда находятся у нас на первом месте. Особое внимание всегда будет уделяться развитию социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ – это приоритетная задача. Спортивные и детские площадки за последние годы появились даже там, где раньше их никогда не было – и это заслуга не столько местной власти, сколько самих иркутян. Мы ведем диалог с областной и федеральной властью, что помогает улучшать качество медицинской помощи, оказываемой в детских больницах и поликлиниках. Сегодня День защиты детей – это первый летний праздник. Но нельзя забывать, что в его основе лежат незыблемые ценности, которые каждый из нас обязан соблюдать. Искренне поздравляю вас, дорогие земляки, и желаю каждой семье здоровья и процветания, родителям – мудрости и терпения, ребятишкам – успехов и счастливого, безоблачного детства! Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев В Иркутской области живут талантливые дети, и самые разные проекты, в том числе и нашего Фонда показывают, что ребята стремятся к достижению новых высот, им нравится принимать участие в различных конкурсах. В этот светлый, солнечный день хочу поздравить всех детей страны и пожелать им трудолюбия, исполнения желаний. А также провести каникулы не только весело, но и с пользой, и, прежде всего, набраться сил для предстоящего учебного года. Традиционно 1 июня Благотворительный фонд имени Юрия Тена проводит в Свердловском округе конкурс рисунка на асфальте и всем участникам дарит сладкие призы! С праздником! Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с замечательным летним праздником – Международным днем защиты детей! Дети – самое дорогое, что есть в нашей жизни. Окружить маленьких граждан вниманием и заботой, воспитать в них человечность и ответственность, сформировать уважение к прошлому и настоящему своей страны – в этом залог достойного будущего Иркутской области и всей России. Не случайно, в этот же день – 1 июня, с недавних пор отмечается и Всемирный день родителей. Ведь именно мы, взрослые, несем ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности происходило в комфортных условиях, в атмосфере счастья, любви и понимания. В этот праздничный день желаю вам искренней радости и солнечных дней, наполненных детским смехом. Убежден, что совместными усилиями органов власти и местного самоуправления, бизнеса и общественности нам удастся обеспечить в Приангарье лучшие условия для полноценного развития детей! Желаю всем крепкого здоровья, хорошего летнего отдыха, мира, счастья и добра! Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: алексей соболь

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