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07.09.2018

Жителей Приангарья поздравляют с 206-летием Бородинского сражения

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В России 8 сентября отмечается один из самых известных Дней воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией в Отечественной войне 1812 года. Жителей Приангарья с 206-летием этой битвы поздравляет председатель ЗС Сергей Брилка.

– Отдавая дань глубокого уважения и благодарности русским воинам, мы тем самым оберегаем нашу историю, укрепляем связь поколений. И для нас, и для нашей будущей смены должны стать живым примером мужество и отчаянная стойкость наших земляков на полях сражений, та решимость, единение и проявление истинного патриотизма, с которой не только воины, но и мирные граждане вставали на защиту Отечества в лихую годину, – цитирует пресс-служба облпарламента слова Сергея Брилки.

СПРАВКА:

  • Отечественная война началась 12 июня 1812 года и продолжалась полгода, до 14 декабря, завершившись полной и безоговорочной победой русских и союзнических войск. Бородинское сражение стало переломным в этой войне, а также крупнейшим и одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам, каждый час на поле погибали 8500 человек.
  • Сибиряки принимали непосредственное участие в этой битве. Иркутский драгунский полк отражал атаки неприятеля в центре расположения русской армии. Они покрыли себя неувядаемой славой в дни Бородинской битвы. Иркутским драгунам, выжившим после битвы, за особые мужество и героизм было оказано особое доверие – они стали личной охраной главнокомандующего русской армией светлейшего князя Михаила Кутузова.

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