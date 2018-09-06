|Общество
|07.09.2018
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Жителей Приангарья поздравляют с 206-летием Бородинского сражения
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Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В России 8 сентября отмечается один из самых известных Дней воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией в Отечественной войне 1812 года. Жителей Приангарья с 206-летием этой битвы поздравляет председатель ЗС Сергей Брилка.
– Отдавая дань глубокого уважения и благодарности русским воинам, мы тем самым оберегаем нашу историю, укрепляем связь поколений. И для нас, и для нашей будущей смены должны стать живым примером мужество и отчаянная стойкость наших земляков на полях сражений, та решимость, единение и проявление истинного патриотизма, с которой не только воины, но и мирные граждане вставали на защиту Отечества в лихую годину, – цитирует пресс-служба облпарламента слова Сергея Брилки.
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