ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
27.09.2018

Жителей Приангарья поздравляют с 81-летием со дня образования региона

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Приангарья поздравляют жителей региона с 81-летием со дня образования Иркутской области.

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного собрания региона примите самые искренние поздравления с 81-летием со дня образования Иркутской области!

День рождения Иркутской области – это праздник тех, кто здесь родился, живет и работает, кто всей душой любит наш сильный, гостеприимный и уникальный сибирский регион с богатейшей историей.

Много славных страниц вписано в летопись Приангарья – это подвиги фронтовиков и тех, кто день и ночь трудился в тылу, ударные всесоюзные и комсомольские стройки, прокладка важнейших транспортных магистралей страны и возведение промышленных объектов, научные достижения и культурное наследие.  Но главным богатством Иркутской области были и остаются люди – настоящие сибиряки, объединенные любовью к родной земле, стремлением упорно трудиться ради ее процветания и благополучия.

Пусть и впредь широта души, радушие и сила духа остаются главными отличительными чертами сибиряков, традиции предков бережно хранятся, а успехи многих поколений жителей Иркутской области с каждым годом множатся.

Дорогие друзья! Нам есть чем гордиться, но впереди еще много работы, чтобы обеспечить нашим детям и внукам достойное будущее, сделать комфортнее жизнь в каждом городе и поселке Приангарья. В этот праздничный день от имени всего депутатского корпуса и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия каждой семье, успехов во всех начинаниях!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске