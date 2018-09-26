Жителей Приангарья поздравляют с 81-летием со дня образования региона

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Приангарья поздравляют жителей региона с 81-летием со дня образования Иркутской области.

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного собрания региона примите самые искренние поздравления с 81-летием со дня образования Иркутской области!

День рождения Иркутской области – это праздник тех, кто здесь родился, живет и работает, кто всей душой любит наш сильный, гостеприимный и уникальный сибирский регион с богатейшей историей.

Много славных страниц вписано в летопись Приангарья – это подвиги фронтовиков и тех, кто день и ночь трудился в тылу, ударные всесоюзные и комсомольские стройки, прокладка важнейших транспортных магистралей страны и возведение промышленных объектов, научные достижения и культурное наследие. Но главным богатством Иркутской области были и остаются люди – настоящие сибиряки, объединенные любовью к родной земле, стремлением упорно трудиться ради ее процветания и благополучия.

Пусть и впредь широта души, радушие и сила духа остаются главными отличительными чертами сибиряков, традиции предков бережно хранятся, а успехи многих поколений жителей Иркутской области с каждым годом множатся.

Дорогие друзья! Нам есть чем гордиться, но впереди еще много работы, чтобы обеспечить нашим детям и внукам достойное будущее, сделать комфортнее жизнь в каждом городе и поселке Приангарья. В этот праздничный день от имени всего депутатского корпуса и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия каждой семье, успехов во всех начинаниях!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол