Жителей Приангарья поздравляют с Днем машиностроителя

Иркутская область, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - Первые лица Иркутской области поздравляют жителей региона с Днем машиностроителя.

Уважаемые работники машиностроительного комплекса и ветераны отрасли!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроительный комплекс – это основа развития экономики государства. Эта отрасль формирует высокую добавленную стоимость, влияет на качество жизни населения.

Многопрофильный машиностроительный комплекс региона представлен горно-шахтным, транспортным, электротехническим, металлообрабатывающим, ремонтным, судостроительным, а также авиастроительным производствами и наглядно демонстрирует тенденции от оживления до бурного развития. Это касается не только наращивания выпуска продукции, но и построения надежных кооперационных связей с крупнейшими российскими потребителями.

Наши машиностроители – высокопрофессиональные специалисты, целеустремленные и ответственные люди, которые прилагают огромные силы для развития Иркутской области. Убежден в том, что ваш высокий профессионализм позволит достичь намеченных целей.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в труде, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые ветераны и работники машиностроительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем машиностроителя! Сфера машиностроения на протяжении многих десятилетий остается традиционной для многих регионов нашей страны, являясь при этом одной из самых активно развивающихся. Продукция российских заводов широко известна своим качеством и надежностью и заслуженно пользуется высоким спросом по всему миру.

Иркутская область по праву гордится своими прославленными предприятиями – Иркутским авиационным заводом, реализующим проекты государственного значения, Иркутским заводом тяжелого машиностроения имени Куйбышева. Эти предприятия вносят значительный вклад в развитие экономики региона, создают рабочие места и дают возможности профессионального роста молодым специалистам.

Дорогие друзья! В машиностроительной отрасли трудятся тысячи людей – настоящих профессионалов своего дела, которым свойственны ответственность, трудолюбие, преданность профессии, энтузиазм. Вы пользуетесь заслуженным уважением земляков, и сегодня мы благодарим вас за достойный труд на благо родного региона.

От имени депутатов областного парламента и от себя лично желаю вам, дорогие работники и ветераны машиностроения, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых свершений!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол