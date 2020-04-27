Жителей Приангарья поздравляют с Днем российского парламентаризма

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области поздравляют с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Уважаемые земляки, дорогие коллеги и друзья!

Примите поздравление с Днем российского парламентаризма!

Приоритет прав и свобод человека, законность и демократия – это основа правового государства. Парламент является гарантом этих принципов. Наша ответственность перед избирателями – народом России неимоверно велика. Поскольку от нашей деятельности напрямую зависит их уровень благосостояния и защищенность. Вместе мы определяем будущее миллионов людей. Давайте помнить об этом, когда принимаем те или иные решения.

От имени Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично желаю вам и вашим семьям счастья, успехов в работе на благо Родины, здоровья и благополучия!

Депутат Государственной думы ФС РФ, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем российского парламентаризма!

Депутатская деятельность постоянно совершенствуется – становятся эффективнее ее законотворческие, представительские и контрольные функции. Сегодня, соблюдая важные принципы народного представительства, сохраняя преемственность лучших парламентских традиций и не забывая об ответственности перед людьми, депутаты всех уровней трудятся на благо Иркутской области, стоят на защите прав и интересов своих избирателей.

От имени Законодательного собрания региона и от себя лично желаю всем коллегам и жителям родного Приангарья здоровья, благополучия, успехов в работе и всего самого доброго!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников