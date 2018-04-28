Жителей Приангарья поздравляют с Днем весны и труда

Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Приангарья и Иркутска поздравляют жителей региона с 1 Мая – праздником весны и труда. Уважаемые жители Иркутской области! От всей души поздравляю вас с Первомаем! Более века в нашей стране этот государственный праздник отмечается чествованием людей труда, настоящих граждан России, готовых самоотверженно работать на благо Отечества. День весны и труда знаменует собой начало нового этапа на пути созидания, развития, стремления вперед, в будущее. Иркутская область всегда славилась трудовыми традициями. В развитие нашего региона вносили свой вклад поколения участников всесоюзных и всероссийских ударных строек, ветеранов БАМа. Сегодня их дело продолжают наши современники, люди, связавшие свою судьбу, трудовой и жизненный путь с Приангарьем. Пусть профессиональные успехи и достижения станут основой благополучия каждого из нас, Иркутской области и государства в целом. Искренне желаю вам счастья, удачи во всех делах и начинаниях, праздничного, весеннего настроения, здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда! Для всех нас Первомай является символом труда и справедливости, олицетворением сплоченности и солидарности общества. Он наполнен весенним теплом и радостью обновления: пробуждается, расцветает земля, наполняются новыми надеждами и наши сердца. Добрые ценности этого праздника не меняются с течением времени, оставаясь основой для позитивных перемен, для взаимопонимания и согласия в обществе. Энтузиазм, дух товарищества и вера в будущее – вот основополагающие принципы для всех нас, кто искренне предан своему делу, кто каждый день трудится на благо любимого региона, родной страны, для будущего наших детей. Невозможно переоценить вклад, который многие поколения наших земляков внесли в социально-экономическое развитие Приангарья. И сегодня особенно важно объединить наши усилия, чтобы не утратить достигнутого уровня социальной обеспеченности и стать единой созидающей силой в стремлении сделать нашу жизнь лучше, а родной край – богаче. Дорогие друзья! Пусть ваш труд всегда приносит радость и удовлетворение, будет востребован и оценен по достоинству. В этот один из самых светлых и жизнеутверждающих праздников от имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья и благополучия каждому дому! Спасибо за ваш труд! Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда! Первомай неизменно остается Днем солидарности трудящихся. Ведь в его основе – уважение к профессионалам, настоящим мастерам своего дела. Во все времена сибиряки проявляли себя как трудолюбивые, талантливые и стойкие люди. Мы ставим перед собой высокие цели, большие задачи – и умеем добиваться их! Благодаря большой совместной работе Иркутск развивается, становится краше, комфортнее. И с каждым годом неравнодушных людей становится все больше – именно тех, кто понимает, что только от наших объединенных, коллективных усилий зависит благополучие родного города, региона, страны. Дорогие иркутяне! Я искренне благодарю вас за то, что вы принимаете заинтересованное участие в судьбе нашего города! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех ваших добрых начинаниях и делах! С праздником, с Первомаем! Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Уважаемые иркутяне! Примите сердечные поздравления с праздником весны и труда! Долгое время этот праздник имел политический характер, так как появился в непростое время борьбы людей за свои права. Но теперь для каждого гражданина нашей страны Первомай – это мирный повод почувствовать себя частью сплоченного трудового коллектива, ощутить гордость за причастность к трудолюбивой, стойкой нации. Иркутяне – сильные люди, умеющие ставить цели и добиваться их. Об этом свидетельствуют достижения наших земляков во всех сферах жизни, признанные не только в России, но и за рубежом. Вашими руками создается облик родного города. Вашими усилиями он становится краше год от года. Выражаю вам искреннюю благодарность за неравнодушие, активную гражданскую позицию, желание внести свой вклад в развитие областного центра. Желаю вам неиссякаемой энергии, успешного воплощения новых интересных проектов, здоровья и благополучия! Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий бердников

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