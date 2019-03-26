Жителей Приангарья поздравляют с Международным днем театра

Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области поздравляют с Международным днем театра, который отмечается 27 марта.

Дорогие друзья! Служители театра и ценители театрального искусства!

Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников – Международным днем театра!

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2019 год в нашей стране объявлен Годом театра. Российский театр – это особый мир, у которого есть своя уникальная история и школа, традиции и законы, сообщества и коллективы, многомиллионная команда театралов и зрителей. Это огромный пласт нашей жизни, неразрывно связанный с разными ее сферами.

Театр с его всепоглощающей магической силой занимает особое место в культурной жизни Иркутской области, духовной и нравственной составляющей региона. У нас работает шесть государственных областных театров – Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова, Иркутский музыкальный театр имени Загурского, Иркутский областной Театр юного зрителя имени Вампилова, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», Черемховский драматический театр имени Гуркина, Театр пилигримов. Также в регионе действует четыре муниципальных театра – Иркутский городской театр народной драмы, Братский драматический театр, Братский театр кукол «Тирлямы», Усть-Илимский театр драмы и комедии. На протяжении нескольких десятилетий они хранят верность высоким эстетическим идеалам, оставаясь при этом современными и открытыми для новых идей. Они стали поистине визитной карточкой региона, их любят и ценят жители Приангарья, с ними хорошо знакомы и в других городах и странах.

Особое место в театральном движении Иркутской области занимают любительские театры. В муниципальных образованиях региона насчитывается более 600 таких коллективов, участниками которых является около 9000 человек.

Театральное сообщество Приангарья невозможно представить без Иркутского областного отделения общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей России», чья работа способствует активному включению творческих коллективов области в единый театральный процесс, улучшению социального положения, помощи ветеранам сцены и творческой молодежи.

Фундаментом театрального искусства, безусловно, является уникальное учебное заведение в сфере культуры – Иркутское театральное училище, которое в 2017 году отметило свое 55-летие. Это одно из трех театральных училищ, сохранившихся в России, и единственное на территории Сибири и Дальнего Востока. Здесь готовят молодых актеров драматического театра и кино, музыкального театра, театра кукол. Училище выпустило свыше 1000 молодых специалистов.

Замечательные артисты, ветераны и молодые таланты, были и остаются богатством театрального дела. Именно на них держится это высокое мастерство, именно они успешно решают самые сложные творческие задачи.

Театр – это, конечно, и зрители, без которых вся эта работа потеряла бы всякий смысл. Международный день театра – это праздник не только для тех, кто служит театру, но и всех благодарных зрителей, которые ценят и любят этот вид искусства, отдавая ему всю теплоту своих сердец.

От всей души поздравляю всех жителей и гостей Приангарья с праздником и с открытием Года театра в России. Желаю неиссякаемой энергии и вдохновения, ярких впечатлений, радости и тепла!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко