Жителей Приангарья предупреждают о ветрах и высокой пожароопасности в лесах 19-20 мая

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 19 мая по области местами ожидается западный, северо-западный, с переходом днем на юго-восточный, юго-западный ветер до 15 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, 19-20 мая местами по области, 21 мая местами в южных и северо-восточных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещения лесов – в регионе выставлены посты по ограничению доступа туда.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать меры личной безопасности. На территории региона до 15 июня 2018 года действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.

КООРДИНАТЫ:

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия ГУ МЧС по региону: 8 (3952) 39-99-99. При пожаре звоните в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России: 101.