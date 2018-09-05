Жителей Приангарья предупреждают о заморозках 6-8 сентября

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 6 сентября местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 12-17 м/с. Кроме того, 6-8 сентября в Приангарье при прояснении ожидаются заморозки 0,-3°, которые могут представлять опасность для сельскохозяйственных растений.

Специалисты напоминают, что для защиты урожая необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 6-8 сентября местами в северных, южных и верхнеленских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

КООРДИНАТЫ:

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия регионального Главка МЧС: 8 (3952) 39-99-99. Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.