|Общество
|05.09.2018
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Жителей Приангарья предупреждают о заморозках 6-8 сентября
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Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 6 сентября местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 12-17 м/с. Кроме того, 6-8 сентября в Приангарье при прояснении ожидаются заморозки 0,-3°, которые могут представлять опасность для сельскохозяйственных растений.
Специалисты напоминают, что для защиты урожая необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 6-8 сентября местами в северных, южных и верхнеленских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
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