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10.05.2018

Жителей Приангарья предупреждают об очередном ухудшении погоды – обещают ветер и мокрый снег

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, на территории Иркутской области 11 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, ночью и утром небольшой мокрый снег, по озеру Байкал ветер с порывами до 24 м/с, местами небольшой и умеренный мокрый снег.

Напомним, в регионе до 15 июня действует особый противопожарный режим, запрещено использование открытого огня. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в условиях сильного ветра любая искра становится реальной угрозой крупного пожара. Следует строго соблюдать требования пожарной безопасности, призывать к этому соседей, сообщать обо всех фактах нарушений особого противопожарного режима на телефон доверия регионального Главка МЧС: 8 (3952) 399-999.

При обнаружении возгорания нужно немедленно звонить в пожарную охрану по телефону 101.

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