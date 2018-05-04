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05.05.2018

Жителей Приангарья предупреждают об усилении ветра до 18-20 метров в секунду 6 мая

Иркутская область, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации Иркутского УГМС, 6 мая местами ночью по области ожидается юго-восточный ветер 13-18 м/с, днём в западных, северных и центральных районах юго-западный, северо-западный ветер 15-20 м/с.

ГУ МЧС по Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в период усиления ветра. Перед использованием печного отопления следует проверить состояние корпуса печи, дымоходной трубы, исправность искрогасителя. На время усиления ветра огонь в печи нужно погасить.

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что в период действия особого противопожарного режима вводится категорический запрет на пользование открытым огнем, недопустимы палы травы и сжигание мусора. Нарушение требований пожарной безопасности при сильном ветре может привести к катастрофическим последствиям.

КООРДИНАТЫ:

  • Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99. В случае возникновения чрезвычайной ситуации информируйте о произошедшем пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101».

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