|Общество
|05.05.2018
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Жителей Приангарья предупреждают об усилении ветра до 18-20 метров в секунду 6 мая
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Иркутская область, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации Иркутского УГМС, 6 мая местами ночью по области ожидается юго-восточный ветер 13-18 м/с, днём в западных, северных и центральных районах юго-западный, северо-западный ветер 15-20 м/с.
ГУ МЧС по Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в период усиления ветра. Перед использованием печного отопления следует проверить состояние корпуса печи, дымоходной трубы, исправность искрогасителя. На время усиления ветра огонь в печи нужно погасить.
Пресс-служба ведомства подчеркивает, что в период действия особого противопожарного режима вводится категорический запрет на пользование открытым огнем, недопустимы палы травы и сжигание мусора. Нарушение требований пожарной безопасности при сильном ветре может привести к катастрофическим последствиям.
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