Жителей Приангарья приглашают 8 сентября на праздник «Дружба народов Прибайкалья»

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Областной культурно-спортивный праздник «Дружба народов Прибайкалья» пройдет в Иркутске 8 сентября на стадионе спортивной школы «Рекорд».

Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, гостей ожидает дегустация национальных блюд, знакомство с национально-культурными объединениями Приангарья, праздничный концерт, интерактивные площадки для детей и многое другое.

Любителей спорта порадуют соревнованиями по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», масс-рестлингу, шахматам, мини-футболу, кульминацией спортивной программы станет перетягивание каната.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, бульвар Рябикова, 13Г. Начало в 12:00. Справки по телефону: 8 (3952) 380-140.