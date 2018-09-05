|Общество
|06.09.2018
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Жителей Приангарья приглашают 8 сентября на праздник «Дружба народов Прибайкалья»
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Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Областной культурно-спортивный праздник «Дружба народов Прибайкалья» пройдет в Иркутске 8 сентября на стадионе спортивной школы «Рекорд».
Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, гостей ожидает дегустация национальных блюд, знакомство с национально-культурными объединениями Приангарья, праздничный концерт, интерактивные площадки для детей и многое другое.
Любителей спорта порадуют соревнованиями по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», масс-рестлингу, шахматам, мини-футболу, кульминацией спортивной программы станет перетягивание каната.
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