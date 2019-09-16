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Общество
16.09.2019

Жителей Приангарья приглашают на учёбу в «Школу городских изменений»

Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области приглашают на учёбу в «Школу городских изменений». Её участникам помогут реализовать проекты по решению социальных проблем своих городов и посёлков.

Жителей Приангарья приглашают на учёбу в «Школу городских изменений»

«Ещё недавно пойти на субботник или стать волонтёром на ярмарке бездомных животных было не круто. Сегодня подобные акции собирают сотни людей, и все чаще жители хотят быть полезными своему городу, району, поселку. Хотят сделать его чище, зеленее, комфортнее для людей с ограниченными возможностями. У активистов множество идей и предложений. Но задумку еще нужно превратить в социальный проект, а потом найти ресурсы и средства, чтобы его реализовать. Это уже задача посложнее, особенно для новичков, у кого опыта работы в социальном секторе совсем мало», – пишет об этом сайт «Открытые НКО».

В Иркутской области для таких активистов, полных идей и желания менять жизнь в своих городах к лучшему, Центр социальных программ РУСАЛа запустил свой образовательный курс «Школа городских изменений».

– В рамках этой программы мы находим, учим и сопровождаем лидеров городских изменений, которые предлагают инициативы и социальные проекты по развитию территорий, – рассказали в компании. – Участниками семинаров могут стать активные жители, некоммерческие организации, а также представители государственных и муниципальных учреждений социальной сферы из Братска, Шелехова и Тайшета.

Программа состоит из трёх интенсивов: по социальному проектированию, проектному менеджменту и оценке результатов. Во время учебы в этой необычной школе волонтеры смогут придумать и реализовать свои социальные проекты, научиться ими эффективно управлять, а потом оценить, что получилось.

– В «Школе городских изменений» у всех участников будет хорошая возможность не только воплотить в жизнь свои идеи, которые направлены на решение актуальных социальных проблем, но и найти себе единомышленников и партнеров. Поддержку начинающим проектировщикам окажут опытные эксперты, они помогут пройти все этапы создания проекта от задумки до оценки результатов, – говорит исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Семинары «Школы городских изменений» будут проходить с сентября 2019 по февраль 2020 года в Братске, Тайшете и Шелехове. Завершится программа в апреле 2020 года слетом лидеров городских изменений в Иркутске. Подробное расписание и программу семинаров можно узнать на сайте.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

СПРАВКА:

  • «Школа городских изменений» – социальная программа компании РУСАЛ, направленная на формирование и обучение инициативных групп, которые заинтересованы в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Реализуется в очных и дистанционных форматах.

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