Жителей Приангарья приглашают отметить белорусский праздник Пакровы в Балаганском районе

Балаганский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Иркутского белорусского клуба «Крывичи» проведут в деревне белорусских переселенцев Тарнополь Балаганский района традиционный праздник «Пакровы».

Как сообщают организаторы, «Пакровы» – рубежная дата в народном и земледельческом календаре беларусского народа. Праздник формировался ещё в дохристианскую эпоху и был связан с окончанием осеннего цикла хозяйственных работ. Именно к обряду «Пакровы» необходимо было закончить все полевые дела, перапахать пашню, убрать в огороде.

После этого праздника землю нужно «замкнуть» на зиму. А все работы по хозяйству переходили с «поля» на «двор» (молотили зерно, начинали мелить муку, обрабатывали лён – делали из него «кастрыцу», отсюда и название месяца: по-белоруски октябрь – «кастрычник»). Также на «Пакровы» «ставили» коров в хлев, то есть их уже нельзя было выгонять в поле.

В Приангарье белорусы отметят «Пакровы» 14 октября. Праздник пройдёт по старинной традиции. Планируется с песнями и караваем ходить от дома к дому, «замыкать» землю, «воровать» девушку. Всё это с песнями, прибаутками, весёлым задором.

А затем в школе в 14 часов состоится концерт, в котором примут участие Иркутский ансамбли «Крывичи», «Марусеньки» и другие белорусские коллективы Иркутской области.

Начало праздника в 12 часов. Отъезд из Иркутска в 7.00. Об условиях участия узнавать по телефону: +7-902-17-068-30.