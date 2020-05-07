Жителей Приангарья приглашают присоединиться к международной акции «День Победы на разных языках»

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная акция «День Победы на разных языках» пройдет 9 мая. Жители регионов России и других государств 9 мая будут исполнять легендарную песню «День победы» на своих родных языках. Старт этой акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко.

С призывом присоединиться к ней в своих аккаунтах в социальных сетях также выступили другие известные артисты – в их числе Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Евгений Петросян, Александр Коган и другие.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню «День Победы» на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Панель будет доступна в полноценном режиме с 8 мая.

Помимо самого исполнения участники акции смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни, прислать его по ссылке и разместить в своих соцсетях с хэштегами: #ЗнатьЧтобыПомнит #ГеографияПодвига38 #ГодПамятиИСлавы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Иркутской области Кузьма Алдаров призвал жителей региона участвовать в акции «День Победы на разных языках».

– Все народы России и бывшего СССР сражались за свободу страны. Годы Великой Отечественной войны – живая страница в судьбе каждой семьи. Наши земляки перенесли на себе все тяготы времени, испытав все ужасы войны. Мы благодарим тех, кто подарил нам мир и будем помнить их бессмертный подвиг. Мы можем почтить 9 мая память наших героев – все желающие смогут стать частью самого большого в мире интернационального хора, исполнив песню «День Победы» на родном для себя и своих предков языке, – сказал он.

В акции примут участие жители постсоветского пространства и иностранных государств, главы национальных субъектов РФ, экипаж МКС, известные политические и общественные деятели.

Проект «День Победы на разных языках» реализуется силами оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша Победа». Партнерами акции выступают федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Видео можно выложить в любой социальной сети, сопроводив свой пост хэштегами #ЗнатьЧтобыПомнить #ГеографияПодвига38 #ГодПамятиИСлавы