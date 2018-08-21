Жителей Приангарья приглашают в Усольский район на фестиваль охоты и рыбалки

Усольский район, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе на территории лесной зоны вдоль берега реки Тойсук вблизи поселка Ходарей 25 августа пройдет районный фестиваль охоты и рыбалки.

Как сообщает пресс-служба администрации Усольского района, в рамках фестиваля пройдут соревнования по стендовой стрельбе в дисциплине «Компакт-Спортинг», соревнования по ловле рыбы на удочку, оснащенную поплавочной снастью, конкурс на лучшее оформление и приготовление блюда «А ушица – хоть куда!», фотоконкурс «Охота. Рыбалка. Туризм». А также в программе: организация выставки охотничьих трофеев, выставка-продажа товаров для охоты и рыбалки, сувенирной продукции.

В соревновании по ловле рыбы победители и призеры будут определяться в командном и личном первенстве. Личный зачет будет проходить по номинациям: наибольший вес пойманной рыбы, «Самая маленькая рыбка», «Самая крупная рыба».

Фестиваль проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и активного досуга населения. Основной задачей мероприятия является объединение любителей охоты и рыбалки, приобщение к любительскому лову рыбы разрешенными способами.

К участию в фестивале охоты и рыбалки приглашаются команды жителей и гостей Усольского района. Начало мероприятия в 10.00, регистрация участников с 8.00 до 09.30.

Подать предварительную заявку на участие или уточнить интересующие вопросы можно обратившись в отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму администрации Усольского района по адресу: Иркутская область, Усольский район, поселок Белореченский, д.100, каб. 126., по факсу:8 (39543) 3-60-22 или E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .