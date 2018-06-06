Жителей Приангарья приглашают в Залари на «Сабантуй»

Заларинский район, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области приглашают на традиционный татарский праздник «Сабантуй», который пройдет в этом году в поселке Залари.

Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, все самобытные татарские традиции и обычаи, песни, обряды, игры соединились в «Сабантуе» – древнем празднике татаро-башкирских народов, который знаменует окончание весенне-посевных работ.

В этом году татарский праздник «Сабантуй» пройдет 10 июня в поселке Залари Заларинского района.

Гостей ждет знакомство с культурой татарского народа: зрелищная национальная борьба «курэш», народные танцы, традиционные татарские мелодии, настоящий чак-чак и кыстыбый. Традиционным подарком для всех станет выступление приглашенных артистов из Казани.

Начало празднества в 10:00. Для жителей Иркутска будет организован транспорт до поселка Залари: с 8:30 каждые 30 минут от ж/д вокзала.