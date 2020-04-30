Жителей Зимы, пострадавших от крупного пожара, обеспечат древесиной для строительства и посадочным материалом

Зима, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Жителям Зимы, пострадавшим от пожара 30 апреля, будет оказана вся возможная помощь. Об этом заявил Игорь Кобзев во время совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и оперативного штаба.

Напомним, 30 апреля в Зиме произошел пожар, в результате которого сгорело восемь жилых домов и хозяйственные постройки. Вместе с жильем пострадавшими утрачено все имущество. По поручению исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева в город выезжала комиссия, чтобы разобраться в причинах возгорания и определить первоочередные меры.

Как сообщил ио заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, муниципалитет развернул пункт временного размещения, однако все пострадавшие от размещения отказались.

– Постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования на территории МО введен режим ЧС, утвержден план мероприятий по устранению последствий пожара. Принято решение о создании рабочей группы, – сообщил Теймур Магомедов.

В ближайшее время восстановят линии электропередачи, водоснабжение этих участков. До 8 мая их расчистят.

По поручению Игоря Кобзева пострадавших жителей обеспечат древесиной для строительства домов. Как сообщил Теймур Магомедов, до 8 мая будет завезен материал для возведения заборов, затем в плановом порядке в одном из лесхозов заготовят древесину на строительство.

Прорабатывается вопрос с оказанием пострадавшим психологической помощи специалистами МЧС. Жители, имеющие хронические заболевания, обеспечены необходимыми медикаментами.

Как сообщает пресс-служба губернатора, власти муниципального образования планируют направить обращение в правительство региона о выделении средств из резервного фонда на выплату пострадавшим в связи с утратой имущества.

– Вся помощь жителям будет оказана, - сказал Игорь Кобзев, – Но необходимо найти причину возникновения пожара и установить виновного. Кроме того, настоятельно прошу все муниципалитеты обратить внимание на предотвращение подобных случаев, принять все меры профилактики.

Также глава региона дал поручение министерству сельского хозяйства обеспечить жителей сгоревших домов посадочным материалом, в частности, картофелем.