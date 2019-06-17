Жители Бурятии и Забайкалья едут в Иркутской область за лечением от онкологии

Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область в 2018 году за оказание медицинских услуг жителям из других регионов получила 701,6 млн рублей. В свою очередь, Приангарье, перечислило другим регионам, куда ездили жители Иркутской области, 530 млн рублей. Об этом 17 июня на заседании бюджетного комитета Заксобрания Иркутской области рассказала замминистра здравоохранения региона Галина Синькова.

В Иркутскую область, в большинстве своём, приезжают лечиться жители Бурятии – это 62% от общего числа пациентов из других регионов. Также здравоохранение Иркутской области востребовано у жителей Забайкалья.

– У нас очень активно лечатся жители Бурятии и Забайкальского края. В основном, речь идёт о лечении в Иркутском онкологическом центре, поскольку тех технологии, которые применяются в учреждении, в этих регионах нет. Второй пункт – лечение в нашей областной клинической больнице, так здесь также технологии также на порядок выше, – говорит Галина Синькова.

Также медпомощь в Иркутской области получают жители Красноярского края, Новосибирска, Тывы и других регионов.

В числе регионов, кому оплачивает лечение своих жителей Иркутская область, все эти территории также присутствуют. Помимо них, платежи направлялись и в Краснодарский края. Как пояснила, замминистра, речь, в первую очередь, идёт о поликлинических услугах, которыми пользуются отпускники.

– Мы направляем наших пациентов в Москву, Новосибирск, Красноярск по тем видам медицинской помощи, которая у нас ещё не оказывается. Но хочу сказать, что есть виды помощи, которые есть и у нас, но пациенты имеют право выбора учреждения. Если пациент просит направить его в другой регион, мы обязаны это сделать, – пояснила Галина Синькова. – Сейчас у нас активно развивается трансплантология почек, печени, костного мозга, которую у нас делают в областной клинической больнице.