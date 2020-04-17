Жители иркутского предместья Рабочее страдают от деятельности цеха по производству полуфабрикатов

Иркутск, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутат думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу №22 Алексей Распутин взял на контроль ситуацию с шумом производственного оборудования, создающим дискомфорт для жителей предместья Рабочего.

К народному избраннику обратились жители нескольких домов в частном секторе на улице Менделеева, сообщает пресс-служба думы Иркутска. Здесь по соседству с жилыми домами располагается частная компания, производящая полуфабрикаты. Жителям приходится терпеть определенные неудобства, в частности, ежедневный гул от работы оборудования.

Евгения Христюк и Любовь Таврель живут в домах напротив, их семьи страдают от этого гула больше остальных.

– От постоянного гула уже просто не знаем, что делать. При закрытых окнах в доме гул ощущаем на физическом уровне, он постоянно давит на голову. Такое ощущение, что что-то сжимает голову, как только затихает – сразу отпускает, – рассказывает Евгения Христюк.

Оборудование работает круглосуточно с интервалами в 20 минут. То есть, 40 минут работает вентилятор с микропаузами 5-10 секунд, затем 20 минут полной тишины, а после весь цикл снова повторяется.

– Невозможно жить. Такие проблемы у нас с февраля 2019, сразу, как только компания приобрела и установила новое оборудование. Обращались к руководству установить заглушки. Временные меры были приняты, но сейчас проблема появилась опять, – говорит Любовь Таврель.

Депутат направил запросы в соответствующие инстанции.

– Постараемся помочь жителям и решить возникшую проблему, – подчеркнул Алексей Распутин.