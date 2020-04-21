Жители Иркутского района пожаловались Александру Якубовскому на некачественные сухпайки для школьников

Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский направил обращение прокурору Иркутской области с просьбой разобраться по факту обеспечения школьников Иркутского района некачественными продуктовыми наборами.

К парламентарию обратились жители поселка Маркова Иркутского района. Они рассказали, что детям в школе выдали так называемые сухпайки. Среди продуктов было сгущенное молоко с истекшим сроком годности, просроченное печенье. К тому же в одной из коробок были черви.

Как сообщает пресс-служба депутата, чтобы поддержать детей на удаленном обучении партия «Единая Россия» внесла инициативу о выдаче продуктовых наборов школьникам из малообеспеченных и многодетных семей. Какой будет сухпаек – стоимость, что конкретно в него будет входить, – решают на местах.

– Судя по всему, у некоторых поставщиков совести нет совсем. Вряд ли свои семьи они кормят просроченными продуктами. Только вот кто им дал право собирать такие наборы за деньги бюджета для детей? Это недопустимо. И надо пресекать и наказывать, – заявил парламентарий.

Александр Якубовский направил депутатский запрос с просьбой провести проверку прокурору Иркутской области. Он будет настаивать, чтобы поставщика включили в реестр недобросовестных.