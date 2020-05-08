Жители Иркутской области принимают активное участие во всероссийской акции «Наследники Победы»

Иркутская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области продолжается акция «Наследники Победы», инициированная партией «Единая Россия». В рамках акции в социальные сети выкладываются ролики, где люди читают стихи и поют песни о Великой Отечественной войне.

В акции уже приняли участие многие известные региональные политики и общественные деятели, сообщает пресс-служба партии. Также к ней подключились депутаты Государственной думы. Так, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Сергей Тен выложил ролик, где он со своей семьей исполнил песню «Коричневая пуговка».

– Наша песня «Коричневая пуговка» – это память нашей семьи. Сейчас мы спели ее вместе с моими детьми Тасей, Тимуром, Макаром и сестрой Леной с моими племянниками Эльдаром и Артуром. Аккомпанемент – Людмила Борисовна Тен, моя мама, – рассказал Сергей Тен.

Стать участником акции может любой желающий. Для этого нужно исполнить военную песню и записать ее на видео, а затем опубликовать на своих страницах в социальных сетях, используя хештеги #ЗнатьЧтобыПомнить #ГеографияПодвига38 #ГодПамятиИСлавы. В посте необходимо рассказать о себе и написать, почему для исполнения выбрана именно эта песня или стихотворение.