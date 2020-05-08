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11.05.2020

Жители Иркутской области приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Политики Сергей Сокол, Наталья Дикусарова, Александр Якубовский, Роман Ефремов, Сергей Тен, Виталий Перетолчин и многие другие жители Приангарья поддержали акцию «Бессмертный Полк онлайн», рассказав истории из жизни своих отцов и дедов в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу, и внес неоценимый вклад в будущее каждого человека. В каждом доме, в каждой семье были и навсегда останутся свои герои Великой Отечественной войны.

Дед секретаря реготделения «Единой России», депутата Госдумы Сергея Сокола – главный старшина морской пехоты Виталий Кириллович Муха прошёл всю войну – защищал Крым и воевал на Кавказе. За свои подвиги награжден двумя орденами Красной Звезды.

– Мне посчастливилось много общаться с дедом и слушать его рассказы. Воинские традиции чтят в нашей семье, а память о героическом прошлом передаём детям и будем передавать внукам, – рассказал Сергей Сокол.

Дед члена Генерального совета партии «Единая Россия» Романа Ефремова – Селянин Евгений Митрофанович в 1942 году в 16 лет ушёл на фронт добровольцем. Сержант, командир орудия артиллерии. Участник Советско-японской войны. До 1947 года служил в армии в Хабаровском крае. А прадедушка Сотников Степан Фомич ушёл на фронт в 1941 году. Был рядовым кавалерии. После войны ещё год служил в армии в Германии.

Дед депутата Госдумы Сергея Тена – Борис Григорьевич Жаринов был пограничником. Для него война началась 22 июня 1941 на советско-румынской̆ границе.

– Известно, что немецким командованием на взятие линии погранзастав отводилось не более получаса, но советские пограничники держались часами, сутками, неделями, разрушив планы фашистов на молниеносное вторжение. После первых же боев в части Вермахта пришел приказ пограничников в плен не брать. Но они и не сдавались. В первые дни войны потери в погранвойсках были колоссальными – свыше 90 процентов. А до 9 мая 1945 года из всех 168 000 пограничников, встретивших врага грудью в июне 1941 года на западных рубежах СССР, дожили лишь 962 бойца. Дед был кодировщиком. И о войне рассказывать не любил. В силу и своей̆ профессии. Дед и его сослуживцы были особыми солдатами. Всегда рядом с ними стояла канистра с бензином и граната. Канистра – чтобы уничтожить документы, граната – для кодировщика. Дед воевал в составе Южного, потом Кавказского, потом Северо-Кавказского фронтов. Освобождал Крым и Украину. Войну закончил в составе войск 4-го Украинского фронта в Праге. Дед прошел всю войну с немцами, потом воевал с японцами и демобилизовался только в 1948 году. Однажды, после войны, заполняя анкету для личного дела в графе: «Бывали ли Вы за границей̆, где и когда и с какой̆ целью?» дед написал: «Был в Чехословакии, Польше, Германии в составе действующей̆ армии в 1944-1945 годах», – поделился Сергей Тен.

Прадед депутата ЗС Иркутской области Виталия Перетолчина по маминой линии – Александр Степанович Бахарев – прошёл всю войну, а закончил ее в Японии, вернувшись в село на несколько месяцев позже оставшихся в живых своих односельчан.

– Сохранилась единственная качественная фотография прадеда. Именно с ней каждый год моя семья участвует в акции Бессмертный полк. Умер прадед уже в мирное время, за несколько лет до моего рождения... Поэтому увидеться и лично с ним и пообщаться я, к сожалению, не успел. Также сразу после выпускного в школе добровольцем на фронт ушел двоюродный брат моей бабушки по маминой линии Павел Мурыгин. От него получили лишь одно письмо... Пропал без вести. По папиной линии воевал его дядя – Иван Перетолчин. Был призван в 1941 году и тоже пропал без вести. Информации о нем, даже через имеющиеся сейчас ресурсы в Интернете, мы так и не смогли найти, – рассказал Виталий Перетолчин.

Дед депутата Госдумы Александра Якубовского – Виктор Александрович Якубовский на войну ушёл в 1944-м, когда ему исполнилось 18 лет.

– Вначале учебка, потом Дальневосточный фронт. Граница Манчжурии, Японии. Он был старший разведчик артиллерийской батареи, ефрейтор. Война для него закончилась в сентябре 1945-го. Дед вернулся домой - в село Александровское Иркутской области. Поступил в институт, выучился на бухгалтера-экономиста, женился. Про войну он никогда не рассказывал. Как и большинство тех, кто её прошёл. Такие герои, как мой дед, есть в каждой семье. Поэтому 9 мая - по-настоящему народный праздник и один из самых любимых. Спасибо за него нашим ветеранам. С Днём Победы! Мира и чистого неба над головой, – поздравил земляков Александр Якубовский.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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