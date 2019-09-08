Жители Иркутской области с начала 2019 год добровольно сдали больше сотни единиц оружия

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2019 года 96 человек добровольно сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

С начала 2019 года жители Приангарья добровольно сдали в подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Иркутской области 108 единиц оружия, из них 80 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 15 единиц с нарезным стволом, 11 единиц газового и огнестрельного оружия ограниченного поражения, два самодельного огнестрельного и свыше 6 тысяч штук боеприпасов к оружию. Общая сумма вознаграждений составила 613 960 тысяч рублей.

В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов человек освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности.