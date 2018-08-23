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23.08.2018

Жители Иркутской области стали реже рожать и чаще умирать

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за шесть месяцев 2018 года население сократилось на 2,2 тысячи человек. Главная причина снижения числа жителей на этот раз кроется не в миграции, а в большем числе смертей, чем рождений. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

В ведомстве отмечают, что в отдельных муниципалитетах счастливых событий было больше, чем  скорбных. Крестины случались чаще похорон в Иркутске, Жигаловском, Иркутском, Качугском, Усть-Удинском, Черемховском, Шелеховском и во всех шести районах Усть-Ордынского Бурятского округа. Максимальный показатель прироста получен в Осинском районе, а самый скромный – в Черемховском. Быстрее всех теряют жителей Мамско-Чуйский район и Свирск.

Положительный итог миграции сложился только в семи муниципалитетах. Максимальной привлекательностью для новоселов обладает Иркутский район, где в результате прибытий-выбытий число жителей за полгода выросло на 2 тысячи 908 человек.

В Шелеховском районе миграционные процессы добавили 565 человек, Эхирит-Булагатском – 85, в Ангарском городском МО – 84, в Зиме – 44. В Чунском и Нижнеудинском районах прибавка минимальна – один и три человека.

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