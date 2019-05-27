Жители Иркутской области высадили около шести тысяч деревьев

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области во время акции «Посади дерево – подари планете жизнь» жители региона высадили 5,8 тысяч саженцев. Об этом сообщают организаторы.

Впервые мероприятие объединило около 1,6 тысяч человек из Иркутска, Усолья-Сибирского, Братского, Эхирит-Булагатского и Ольхонского районов. Кроме того, 31 мая акция пройдёт в Усть-Куте. Высадку деревьев организуют местные жители при поддержке благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь».

Восьмая ежегодная акция «Посади дерево – подари планете жизнь» прошла в Иркутске 25 мая. Иркутяне высадили около 4,5 тысяч молодых сосен в роще микрорайона Синюшина Гора, в Кайской роще и на бульваре Постышева. На особо охраняемой территории «Синюшина гора» появились первые деревья, посаженные благодаря реализации проекта #мусоруКРЫШКА.

В Усолье-Сибирском 25 мая акция впервые прошла по инициативе местной жительницы Натальи Романовой. Около 20 человек, включая детей, посадили 80 молодых сосен и огородили их. Усольчанка отметила, что посадку планируют сделать традиционной, горожане хорошо на неё откликнулись, в 2020 году собираются участвовать большим составом. Около 60 жителей Ольхонского района высадили 240 деревьев в местности Волчья Падь.

Ранее в мае акция «Посади дерево – подари планете жизнь» прошла в Вихоревке по инициативе учащихся школы-интерната №25 ОАО «РЖД». В селе Гаханы и деревне Зурцаган Эхирит-Булагатского района сосны, липы и берёзы посадили по инициативе местной жительницы Елены Манжиновой.