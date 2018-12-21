Жители Ольхонского района выйдут на митинг из-за запрета на строительство домов

Ольхонский район, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Еланцы 24 декабря пройдёт митинг местных жителей, недовольных природоохранным законодательством, налагающим запрет на строительство жилья в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом 22 декабря на заседании клуба «Байкальские стратегии» рассказал мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. – Митинг будет проходить, потому что все главы поселений, в том числе я по району, получили предостережения от прокуратуры о том, что нельзя строить не только жилые дома, но и социально бытовые объекты – школы, больницы, садики. Абсурднее запрета нет, мы просто дошли до последней точки, – сказал Андрей Тыхеев. Он считает, что существующее природоохранное законодательство никоим образом не защищает сам Байкал, а только создает проблемы для местных жителей и социально-экономического развития территорий. Мэр Ольхонского района говорит, что запреты нарушают Конституция РФ. – Она имеет высшую юридическую силу. Всё, что не соответствует Конституции, должно отменяться, как в любой нормальной стране. Не надо быть юристом здесь. У нас все брошюрки Конституции раскупили, там чётко написано, что органы местного самоуправления, исполнительной власти обязаны содействовать Жилищному строительству. Почему мы должны прокуратуре доказывать, я не понимаю. В Госдуме я выступал и сказал, что, если ситуация выйдет из-под контроля, они все наравне со мной будут за это ответственны, – сказал Андрей Тыхеев. Всю происходящую «вакханалию» вокруг защиты интересов Байкала и жителей Центральной экологической зоны он связывает с тем, что в России до сих пор нет национальной политики в отношении озера. – Байкал – это не просто красивое место отдыха. Это стратегический запас пресной воды и инструмент геополитики. Поэтому в отношении этого объекта должна быть чёткая государственная политика. Если мы хотим туризм развивать, то государство должно решить, какой он должен быть, и должно строить инфраструктуру, – говорит мэр Ольхонского района. Он также отметил, что из всей выделявшейся по федеральной целевой программе по охране Байкала суммы, а это около 60 млрд рублей, на само озеро потратили копейки. – Представляете, сколько мы на эти деньги могли сделать, сколько очистных сооружений построить? Потрачено на всё, что угодно, только не на Байкал. Нам надо построить хотя бы два очистных сооружения в Ольхонском районе, но мы к этому вопросу уже год даже близко подойти не можем. Ну о чём это говорит? – заключил он. Напомним, недавно стало известно, что Ольхонский район, если земельный вопрос не сдвинется с места, пригрозили «обезглавить». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей тыхеев

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