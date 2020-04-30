Жители Приангарья исполняют военные песни

Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Отдавая должное героизму советского народа, жители Иркутской области исполняют в домашних условиях песни, посвященные Великой Отечественной войны.

Семья Детышевых исполнила песню «На безымянной высоте», сообщает пресс-служба «Единой России».

– Была Победа в 45-м… Но дети наши далеко не всегда знают и задумываются о том, какой ценой она досталась советскому народу и что мы являемся счастливыми наследниками этого подвига! – рассказал координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Иркутской области Артем Детышев. – Песня написана на основе реальных событий.

«В ночь на 14 сентября группе из 18 бойцов 8-й роты 718 полка 139-й стрелковой дивизии была поставлена задача овладеть высотой 224,1 у деревни Рубеженка в Калужской области, обеспечивающей удобный выход к реке Десна. Группу составляли в основном новосибирцы, 9 работали на заводе «Сибметаллстрой» (ныне «Сибсельмаш»). Под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина бойцы смогли выполнить задачу и овладеть высотой, но были отсечены от основных сил 139-й стрелковой дивизии превосходящими силами противника. В течение всей ночи 18 солдат удерживали высоту, отбивая атаки превосходящих сил немцев. К утру из состава группы остались в живых лишь двое – рядовой Герасим Лапин был найден наступающими бойцами своей дивизии живым среди трупов, а сержант Константин Власов был захвачен в плен немецкими войсками (впоследствии бежал, воевал в партизанском отряде)».

– Эти неизвестные для нас подробности мы узнали только сейчас, в процессе разучивания этой известной песни… Таким образом память о Великой Победе будет жить! – подчеркнул Артем Детышев.

Напомним, основная идея акции состоит в том, чтобы поздравить всех россиян с Днем Великой Победы, исполнив под фонограмму песню и разместив ее в своих социальных сетях.