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09.05.2020

Жители Приангарья поют легендарную песню «День Победы» на родных языках

Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Организаторы акции «День победы» на разных языках» впервые собрали более ста переводов песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

Напомним, «День Победы» на разных языках» – проект, в рамках которого любой желающий сможет исполнить легендарную песню на родном для себя языке. Он реализуется по инициативе оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Партнерами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Акция посвящена 75-летию юбилея Победы. На сайте pobeda-2020.ru доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Люди могут выбрать свой родной язык, исполнить песню «под минус», записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в социальные сети.

– Победа досталась ценой неимоверных усилий всех народов России, бывшего СССР, Европы и мира. Важно учитывать особенности нашей страны – это многонациональное и многоконфессиональное государство. Уникальность России в том, что здесь проживают представители более ста национальностей – все они самобытны, но при этом являются частью одного большого народа. Таким образом действует и наша акция – из многоголосия образуется единство. Мы рассчитываем, что «День Победы» на своем языке споют представители многих стран, – сказал координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

О желании принять участие в акции заявили космонавты экипажа МКС, военнослужащие, проходящие службу в Сирии, а также жители более 60 стран. Среди них – Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие.

В сети уже появилось видео вокалистов ансамбля «Степные напевы», где артисты исполнили песню на бурятском языке. Напомним, акция в социальных сетях сопровождается хештегом #ГимнПобеды.

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