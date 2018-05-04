Жители Приангарья пожаловались Сергею Брилке на ветхое жилье, проблемы с ФАПами и помощью инвалидам

Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области волнуют проблемы помощи инвалидам, вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, состояние сферы здравоохранения. С такими вопросами к спикеру облпарламента Сергею Брилке обратились телезрители ТК «Аист», где он выступил в прямом эфире программы «Регион».

Так, сообщает пресс-служба ЗС, многие позвонившие в студию задавали вопросы относительно помощи инвалидам в части бесплатного лекарственного обеспечения, транспортной доступности, оказания поддержки одиноким инвалидам.

– Сегодня около 9,5 % населения региона относится к категории инвалидов. Всего на начало 2018 года в Иркутской области числилось 225,5 тысячи инвалидов, в том числе 12 тысяч 800 детей-инвалидов. Поэтому не случайно так велико количество обращений от граждан, относительно помощи именно людям с ограниченными возможностями здоровья, – сказал Сергей Брилка.

Спикер напомнил, что Заксобранием в первом чтении принят законопроект о приемной семье для пожилых граждан и инвалидов – это одна из мер помощи таким жителям региона.

Значительное количество звонков, поступивших от граждан по ветхому и аварийному жилью, также подкреплено цифрами – в Иркутской области к такому жилфонду относится около 3 млн кв м жилья, в котором проживают более 140 тысяч человек. Один из звонков поступил от жительницы поселка Затон в Иркутске – она рассказала, что недавно в поселке сгорел расселенный дом, и люди опасались, что пожар перекинется на их постройки.

– Нельзя оставлять расселенное жилье без внимания, – сказал Сергей Брилка. – Такие дома нужно оперативно сносить, площадки расчищать. В условиях пожароопасного сезона актуальность этого вопроса возрастает в разы.

На постоянном контроле депутатов Законодательного собрания региона находятся и вопросы здравоохранения. Одна из позвонивших – жительница поселка Малая Топка Иркутского района обозначила проблему: в поселке закрылся фельдшерского-акушерский пункт. «Я лежачая, и мне нужно, чтобы врач посещал меня на дому», – сказала дозвонившаяся. Сергей Брилка пообещал разобраться в проблеме и выяснить, как организовано медицинское обслуживание в Малой Топке.

– Вопрос оказания медицинской помощи, особенно в сельской местности, в регионе стоит очень остро. Законодательному собранию удалось добиться разработки отдельной подпрограммы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в рамках областной государственной программы развития здравоохранения. До этого строительство ФАПов осуществлялось за счет программы по развитию сельского хозяйства, и федерация часто не направляла в регион требуемого софинансирования, в результате чего реализация программы в этом плане пробуксовывала. Теперь же ФАПы по новой подпрограмме будут строить за счет областного бюджета. Также по решению Законодательного собрания в бюджете 2017 и 2018 годов были предусмотрены беспрецедентные средства на приобретение машин «скорой» помощи, – акцентировал Сергей Брилка.

Спикер подчеркнул, что тематика вопросов телезрителей совпадает с проблематикой, обозначенной в общественном послании органам государственной власти конгресса национальных и общественных организаций Иркутской области, итоговое заседание которого состоялось 5 марта 2018 года.

– Положения послания актуальны и требуют объединения усилий властей и гражданского общества для эффективного решения, – сказал Сергей Брилка.