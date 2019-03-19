Жители Второго Иркутска смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Второго Иркутска могут бесплатно пройти тест на ВИЧ и получить консультации специалистов Центра СПИД. Передвижной пункт медосвидетельствования будет работать 21 марта на остановке «Кафе» в сторону центра города. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

– Акция пройдет в рамках месячника, приуроченного к Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции. Мы уже провели 15 мероприятий для разных слоев населения: лекции, индивидуальные и групповые консультации, тренинги и просветительские лотереи. Их посетили около 1800 человек. Экспресс-тест на ВИЧ сдали 512 горожан. Выявлен один положительный результат, – прокомментировали в пресс-службе Центра СПИД.

Мероприятие будет проходить с 12.00 до 16.00.

Мероприятия в рамках месячника Центр СПИД продолжит до конца марта. В планах – выезды в разные районы Иркутска и пригороды, участие в организуемой на арт-заводе «Доренберг» выставке «ЗОЖ-Экспо» и проведение тематической интеллектуальной игры для представителей власти и НКО.

По данным на 1 января 2019 года в Прибайкалье проживает 28 808 человек с ВИЧ-положительным статусом. В Приангарье заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2018 году снизилась на 12,7%. Главной причиной распространения заболевания остаются незащищённые гетеросексуальные контакты. Ими были обусловлены 81,5% всех новых инфицирований в 2018 году.