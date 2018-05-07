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07.05.2018

Жительница Усть-Кута вернула себе дочь благодаря судебным приставам

Усть-Кут, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усть-Кута, лишённая родительских прав и задолжавшая по алиментам 275 тысяч рублей, вернула себе семилетнюю дочь после бесед «о важности для ребёнка материнской заботы» с приставами. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

По информации ведомства, женщина злоупотребляла спиртным и долгое время вела асоциальный образ жизни. В итоге её лишили родительских прав, а опеку над ребёнком оформила бабушка девочки. Мать школьницы, будучи безработной, накопила 275 тысяч рублей долга по алиментам.

Приставы постарались не только исполнить решение суда по взиманию алиментов с женщины, но попытались направить её на путь исправления. Из усилия принесли результат: она встала на учёт в Центр занятости населения, а затем устроилась на работу в больницу санитаркой. Потом женщина подала заявление в суд о восстановлении своих родительских прав, иск был удовлетворён и женщина забрала дочь у бабушки-опекуна.

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