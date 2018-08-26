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27.08.2018

Жителя Качугского района с туберкулёзом насильно положили в больницу

Качугский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Качугского района с открытой формой туберкулёза через суд принудительно госпитализировали в Усть-Ордынский противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее инспекторы прокуратуры установили, что больной не соблюдает режим и не принимает препараты. В феврале этого года его уже госпитализировали, но мужчина, не пройдя полный курс лечения, самовольно покинул медицинскую организацию.

Сейчас пациент находится в медучреждении, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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