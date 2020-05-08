Жителям Иркутской области предлагают ознакомиться с навигатором по мерам поддержки в условиях коронавируса

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало сборник из 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в России в 2020 году для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) и её последствиями. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Документ снабжён инструкциями, кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее получения. Меры структурированы по категориям получателей.

Иностранцы, не имеющие возможности выехать из России, получат информацию о том, как продлить срок действия виз и разрешительных документов, а россияне, оказавшиеся за границей, – как оформить заявление на централизованное возвращение из-за рубежа и получить материальную помощь, говорят в правительстве Иркутской области.

Все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

Для родителей предусмотрены ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трёх лет и от трёх до семи лет. Доступно упрощенное оформление материнского капитала и выплат за первого и второго ребёнка до трёх лет, увеличение пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие работу в период пандемии – получить социальную помощь.